Turizmde sezon başından bu yana rekor üstüne rekor kırıldı. Rusya pazarı yüzde 22.5 artışla tarihin en yüksek rakamına ulaştı. Benzer bir başarı da Avrupa'dan gelen turist sayısında yaşandı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Ulusal Kanal’a rekor yılını değerlendirdi. 2019’da sektörün beklentilerini anlattı.

Kötü geçen sezonlar geride kaldı. 2018 sezonu henüz bitmeden adını ‘rekorlar yılı’ olarak hanesine yazdırdı.



Turizmin efsane yılı olanrak anılan 2014’ün rakamlarına henüz ulaşılmasa da, bu sezonda ardı ardına gelen rekorlar sektöre mutluluk yaşattı.



Rusya pazarında 22.5 artışla tarihin en yüksek rakamına ulaşıldı. Avrupa pazarında da yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Bununla kalmadı. Kaynak pazarlar da arttı.



Turizmcilere göre, kaynak pazarların artışı ve ürün çeşitliliği 2023 yılı için belirlenen hedefe ulaşmak açısından önemli.



TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, Ulusal Kanal’a rekor yılını değerlendirdi.



Bu yılki rekor rakamları, 2019’un da parlak geçeceğinin göstergesi. Sili, gelecek sezon için öngörülerini paylaştı.



Turizmin başkentinde güneşli hava sezonu uzattı. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün verilerine göre, ekim ayının ilk 5 gününde kente sadece hava yoluyla gelen turist sayısı 298 bin 474 kişiye ulaştı. Tarihinde ilk defa bu ayda günlük gelen turist sayısı 60 binleri buldu.







HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ