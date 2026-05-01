Turizme dev destek: Vergi indirimi ve destek paketi açıklandı

Küresel jeopolitik gerilimlerin ve sektörel maliyetlerin turizm üzerindeki baskısına karşı hazırlanan kapsamlı destek adımları devreye alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla konaklama vergisi oranı 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 1 seviyesine çekilirken, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla sektöre 60 milyar liralık ilave teminat ve kredi imkanı sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından stratejik sektör ilan edilen turizmin, atılan bu adımlarla küresel risklere karşı korunması hedefleniyor.

KÜRESEL KRİZ VE MALİYET BASKISINA 60 MİLYARLIK KALKAN

Orta Doğu eksenli gelişmeler başta olmak üzere dünya genelindeki jeopolitik gerilimler ekonomiyi etkilemeyi sürdürüyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonist baskılar, döviz kurlarındaki sınırlı hareketlilik ve havayolu arzında yaşanan daralma, turizm sektörü üzerinde çok boyutlu bir test ortamı oluşturuyor. Bu dalgalı süreçte turistlerin rezervasyonlarda sergilediği “bekle-gör” eğilimi sektördeki belirsizlikleri artırdı. Yaşanan bu tablo karşısında hayata geçirilen Turizm Destek Paketi ile sağlanan 60 milyar liralık kaynak ve konaklama vergisindeki kalıcı indirim, sektörün mali yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Geliştirilen korumacı politikaların merkezinde yer alan turizm sektörü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik vizyonu doğrultusunda stratejik konumunu koruyor. Bölgesel güvenlik krizlerine rağmen Türkiye'nin küresel çapta bir “istikrar adası” olarak öne çıkması, sektör verilerine doğrudan yansıyor. Alınan önlemlerle birlikte, 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin turizm gelirlerinde yıllık bazda yüzde 4,2 oranında net bir artış kaydedildi.

Sektörün krizlere karşı gösterdiği direnç sadece finansal paketlerle değil, uygulanan aktif yönetim modeliyle de destekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, süreci doğrudan sahada takip ediyor. Tur operatörleri, sektör temsilcileri ve havayolu şirketleriyle kurulan yoğun temas trafiği sayesinde pazardaki talep değişimleri anlık olarak değerlendiriliyor.

Özellikle Türk Hava Yolları başta olmak üzere havacılık sektörüyle kurulan yakın iş birliği, sürecin etkin yönetiminde kilit rol oynuyor. Bu kapsamda uçuş planlamaları ve kapasite kullanımları dinamik bir şekilde yönetilirken, farklı hedef pazarlardaki rezervasyon eğilimleri ve tüketici davranışları doğrudan sahadan izlenerek talep odaklı hızlı aksiyonlar alınıyor. Geleneksel iletişim kanallarından dijital mecralara kadar geniş bir yelpazede yürütülen tanıtım faaliyetleriyle Türkiye’nin güvenli ve cazip bir destinasyon olduğu mesajı küresel ölçekte güçlendiriliyor. Sektörün temel odak noktaları arasında erişilebilirlik ve kapasite yönetimi öncelikli sırasını koruyor.

TÜRKİYE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİREN STRATEJİK HAMLE

Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Başkanı Ali Özdoğan, konaklama vergisinin yüzde 1 seviyesine çekilmesinin turizm sektörü tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını dile getirdi. Yapılan düzenlemenin turizmde rekabet gücünü yukarı taşıyacağını ve mevcut yatırım ortamını sağlamlaştıracağını aktaran Özdoğan, vergi indiriminin özellikle uluslararası pazarlarda Türkiye’ye önemli bir avantaj sağlayacağına dikkati çekti. Bu uygulamanın sektör açısından stratejik ve oldukça yerinde bir adım olduğunu belirten Özdoğan, sektörün ihtiyaç ve önceliklerinin ele alındığı süreçte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile düzenli aralıklarla bir araya gelerek kapsamlı istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Özdoğan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a; turizm sektörünün rekabet gücünü artıran, sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan ve yatırım ortamını güçlendiren bu önemli düzenleme dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz."

2026 HEDEFLERİ İÇİN OMUZ OMUZA VERİLDİ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, alınan kararın küresel rekabetin yoğun şekilde yaşandığı bir süreçte sektöre çok önemli bir destek sunduğunu ifade etti. Vergi indiriminin piyasadaki fiyat istikrarına katkı sağlayacağını belirten Yağcı, bu hamlenin Türkiye’nin uluslararası turizm pazarındaki konumunu daha da güçlendireceğinin altını çizdi. Yağcı, işletmeler üzerindeki maliyet baskılarının arttığı mevcut ekonomik tabloda hayata geçirilen bu kararın, 2026 hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir destek unsuru olarak işlev göreceğini vurguladı.

Sürece dair memnuniyetini dile getiren Yağcı, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a sektörümüz adına teşekkür ederiz. Kamu-özel sektör iş birliği ile Türkiye turizmini daha güçlü bir geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

60 MİLYARLIK PAKET SEKTÖRE RAHAT BİR NEFES ALDIRDI

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu da küresel risklerin yoğunlaştığı bu dönemde atılan adımların kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Sektöre sağlanan 60 milyar liralık Turizm Destek Paketi ve uygulanan vergi indiriminin turizmcilere önemli ölçüde nefes aldırdığını kaydeden Kavaloğlu, sahada yürütülen aktif koordinasyonun ve hızlı karar alma süreçlerinin sektörün dış şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını ifade etti.

Kavaloğlu, turizm alanının stratejik bir sektör olarak konumlandırılması ve bu yönde güçlü destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini iletti.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, konaklama vergisindeki oran indiriminin sektörde yarattığı memnuniyeti dile getirdi. Uygulamanın, özellikle maliyet baskılarının tırmandığı bu dönemde işletmelerin omuzlarındaki mali yükü hafifleteceğini belirten Eresin, düzenlemenin sektördeki istihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayacağının altını çizdi.

Dünya genelinde yaşanan jeopolitik gelişmelerin turizm sektörünü doğrudan etkilediğini hatırlatan Eresin, bu süreçte devreye alınan 60 milyar TL'lik Turizm Destek Paketi'ni sektörün finansal dayanıklılığını pekiştiren, önemli ve vizyoner bir adım şeklinde niteledi. Bu tarz destekleyici hamlelerin turizmin sürdürülebilirliği bağlamında kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Eresin, destek kararlarını şu sözlerle değerlendirdi:"Bu adım için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerimi sunuyorum."

2026'YA KADAR SÜRECEK İNDİRİM REKABET GÜCÜNÜ KATLAYACAK

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Genel Başkanı Oya Narin ise konaklama vergisinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 1’e çekilmesi kararını sektör açısından son derece olumlu ve yerinde bir hamle olarak nitelendirdi. Turizmin ülkeye sağladığı döviz geliri, istihdam olanakları ve yarattığı yatırım hacmiyle stratejik bir sektör konumunda bulunduğunu hatırlatan Narin, Türkiye'nin uluslararası arenadaki rekabet gücünü destekleyen her türlü düzenlemenin ülke ekonomisine doğrudan fayda sağladığına vurgu yaptı.

Narin, küresel ölçekte rekabetin giderek yoğunlaştığı ve maliyet baskılarının kendini daha fazla hissettirdiği mevcut ekonomik konjonktürde gelen bu vergi indiriminin, sektöre çok önemli bir destek sunduğunu ifade etti. Alınan kararın sektörün fiyatlama esnekliğine ve talep yönetimine olumlu yansıyacağını belirten Narin, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı:"Turizm sektörü olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy’a ve bu düzenlemede emeği geçen tüm kamu otoritelerine teşekkür ediyoruz."