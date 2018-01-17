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Türk Akımı doğalgaz boru hattı terminalinin Türkiye'de ayağının inşasına başlandı

Türk Akımı doğalgaz boru hattı terminalinin Türkiye'de ayağının inşasına başlandı. Açıklamayı Rus South Stream Transport şirketi yaptı. Türk Akımı inşası Kırklareli ili sınırlarındaki Kıyıköy mevkiinde başladı.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı terminalinin Türkiye'de ayağının inşasına başlandı

Türk akımı doğalgaz boru hattındaki doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandı. 

South Stream Transport açıklamasında, Kırklareli ili sınırlarındaki Kıyıköy mevkiinde doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandığı ifade edildi.

Projenin deniz bölümünün inşaatı Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki olan South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.

Gazprom'un 7 Mayıs 2017'de yapımına başladığı Türk Akımı projesi, her biri 15.75 milyar metreküp hacimli iki kolun yapımını öngörüyor. Türkiye'nin gaz ihtiyacını karşılayacak ilk kolun Mart 2018'de devreye alınması, Avrupa'ya uzanacak ikinci kolun da 2019 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

Türk Akımı Rusya'daki büyük gaz rezervlerini doğrudan Türk gaz taşımacılığına bağlayarak Türkiye, güney ve güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı oluşturacak.



ulusal.com.tr

Etiketler; #türk akımı
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