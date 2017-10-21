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Türk Akımı projesi! Rusya inşaat için protokol imzalama önerisi yaptı

Rusya'dan, Türk Akımı projesinin Türkiye'deki kara bölümünün inşası için protokol imzalama önerisi geldi. Türkiye’nin gerekli izinleri yakın zamanda vermesinin beklendiği ifade ediliyor

Türk Akımı projesi! Rusya inşaat için protokol imzalama önerisi yaptı

Rusya ile Türkiye arasındaki Türk Akımı projesinde yeni bir aşamaya gelindi.

Moskova yönetimi, Türk hükümeti ile Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom arasında bir protokol imzalanmasını teklif etti.

Teklif, doğalgaz boru hattının karadan transit geçecek bölümünün inşasının protokole bağlanmasını kapsıyor.

Rus hükümetince hazırlanan taslakta, protokolün kasım ayında imzalanması ön görülüyor. Taslak metninde Türkiye’nin gerekli izinleri yakın zamanda vermesinin beklendiği de kaydediliyor.

Türk Akımı biri Türkiye diğeri Avrupa’ya olmak üzere iki transit gaz hattını kapsıyor. Türkiye'ye hattı inşasının 2018’de, Avrupa hattın inşasının ise 2019’da hizmete sokulması planlanıyor.

Kollarından her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteli olacak. Projenin denizden geçecek bölümünün inşasına mayıs ayında başlanmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türk akımı #rusya
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