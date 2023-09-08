Türk ekonomisi Atlantik'e teslim

Ekonomi yönetimi Neoliberal politikaların devamı için için kararlılık vurgusu yaparken Atlantik kaynakları Türkiye için sıcak mesajlar veriyor.



Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz oranlarının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da açıktan desteklediği neoliberal ekonomi programına ABD'nin en büyük bankası JPMorgan'dan tavsiye geldi.



JPMorgan Türk lirasında sınırlı hacimde uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.



JPMorgan analistleri politika yapıcıların dolar/TL’yi yukarı yönlü serbest bırakarak enflasyonu yükseltmeyi istemediklerini atıfta bulunarak “Artık risk/ödülün doğrudan lira uzun pozisyonlarına doğru kaydığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Raporda "Önceki analizlerimiz Türk lirasının ucuz ve rekabetçi olduğunu, bu nedenle ek devalüasyona gerek olmadığını gösteriyor" ifadeleri yer aldı.