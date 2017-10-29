"Demir İpek Yolu" olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek törenin ardından seferlerin başlamasıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

"Demir İpek Yolu" olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla 30 Ekim'de Bakü'de gerçekleştirilecek törenin ardından seferlerin başlayacak olması bölge iş dünyasını heyecanlandırdı.



Temelleri 2007 yılında Gürcistan'da, 2008 yılında ise Kars'ta atılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Hazar Denizi geçişli tren-feribot hatlarıyla Kazakistan ve Türkmenistan'a olan bağlantısıyla, Türkiye'nin Orta Asya, Uzak Doğu ve Güney Asya'ya demiryolu erişimini sağlayacak önemli bir uluslararası koridor oluşturacak.



Marmaray Projesi ile bütünleşecek olan BTK Demiryolu Projesi, Avrupa'dan Çin'e demiryoluyla kesintisiz yük taşınmasını mümkün hale getirecek. Dünya açısından önemli bir projenin hizmete giriyor olması, Kars ve çevresindeki illere de ekonomik anlamda katkı sağlayacak.



"Sanayi bölgelerine talep yoğun"

Kars Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Namık Akça, projenin bölge için ekonomik, kültürel ve turizm anlamında önemli katmadeğer sağlayacağını söyledi.

Söz konusu demiryolu nedeniyle Kars ve çevre illerdeki sanayi bölgelerine talebin arttığına işaret eden Akça, şöyle konuştu:

"Büyük beklentilerimiz var. Lojistik Merkezimizin sayın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'ın destekleriyle faaliyete geçirilecek olması Karslı iş adamlarını olağanüstü büyük beklentilere soktu. Onun için ülke, Kars, çevre iller olarak projeden beklentilerimiz var. Organize sanayi bölgemiz dolu, ikinci bir sanayi bölgesinin açılmasına ihtiyaç var. Proje nedeniyle bölgeye yatırım yapmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla, yüzde 80-90 oranında talep var. Projeyle bölgede önemli gelişmelerin olacağı kaçınılmaz."



"Ülkeleri ticari, sosyal ve kültürel anlamda birbirine bağlayacak"Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, BTK Demiryolu Projesi'nin bölge için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu proje sadece şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için değil, Orta Asya, Avrupa ve Uzak Asya'ya kadar dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyanın ulaşım ve lojistik hizmetleri açısından çok büyük ve bir o kadar önemli proje." dedi.İş dünyası olarak, projenin tamamlanmasının mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Yücelik, "Bu proje, geçtiği güzergahtaki ülkeleri ticari anlamda olduğu gibi sosyal ve kültürel anlamda da birbirine bağlayacak. Bölgemizde tamamlanmasını beklediğimiz önemli ulaşım projelerinin bir bir hayata geçirilmesi bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Aynı şekilde şehrimizdeki lojistik köy, Karadeniz limanlarına daha kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak KOP, Ovit ve Zigana tünelleriyle hızlı trenin Erzincan, Erzurum ve ardından Kars'a ulaşacak olması, bu bölgeyi iktisadi ve kültürel kalkınma anlamında daha üst sıralara çıkaracaktır." ifadesini kullandı.2 aylık yolu 15 güne düşürecekArdahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci de Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılışının Cumhuriyetin ilanının 94. yılında yapılmasının gerek ülke gerek bölge adına gurur verici olduğunu dile getirdi.Demirci, şunları kaydetti:"Bu proje hem şehrimizin hem de ülkemizin değerini bir kat daha atıracak. Projenin ülkemize maliyeti 600 milyon dolar ama yıllık getirisi bir milyar dolar. Bu yol, hem ekonomik hem de başka yollar açacak. Ticaret yolları açılıyor demektir, koskoca Orta Asya ayaklarımızın altında, 45-60 günlük nakliye süresini 15 güne düşürecek. Pekin'den Londra'ya gidecek bir yük maksimum 15 günde gidecek. Türkiye yılda bir milyar dolar kazanacak. Yılda bir milyon yolcu taşıyacak. Yük kapasitesi 65 milyon ton. Dilimiz alışkın olmadığı için bu rakamların telaffuzu bile zor ama gerçek realite bu, sonuçta biz trene bakmayacağız. Tren bu ülkeye girip çıktığına, gümrük kapısı da bizim şehrimizde olduğuna göre şu an hiçbirimiz belki algılamıyoruz ama proje çok çok büyük bir fayda sağlayacak. Önümüzde uzun yıllar belki yüzyıl boyunca değerini kaybetmeyecek bir yol."