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Türk ihracatçılar gözünü Doğu Asya pazarlarına dikti

Türk ihracatçılar gözünü Doğu Asya pazarlarına dikti. Rusya krizi nedeniyle ihracatçı Çin, Hindistan, Malezya, Vietnam gibi ülkelere yöneldi. Manisa’dan Malezya’ya ilk kez nar gönderildi.

Türk ihracatçılar gözünü Doğu Asya pazarlarına dikti
Manisa’dan Malezya’ya ilk kez nar ihracatı yapıldı.

Türk ihracatçılar Doğu Asya pazarlarına yoğunlaştı. Nedeni ise pazar çeşitliliği artırmak.

Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatının önemli bir bölümünü Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya’ya yapıyor. Ekonomi Bakanlığı alternatif pazar oluşumu için Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi başlattı. İhracatçı, Çin, Hindistan, Malezya, Vietnam gibi Doğu Asya pazarına yöneldi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, bu bağlamda ilk kez Malezya’ya ihracat yaptıklarını açıkladı.

URGE proje kapsamında Malezya’yı ilk nar ihracatını Cena Tarım yaptı.

İhracatçılar Afrika pazarını da radarına aldı.


ulusal.com.tr
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