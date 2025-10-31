TÜRK-İŞ açıkladı, açlık sınırı 28 bin 412 lira oldu

Çalışanların mevcut geçim koşullarını gözler önüne sermek ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesi üzerindeki yansımalarını belirlemek amacıyla TÜRK-İŞ tarafından her ay gerçekleştirilen "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ekim 2025 sonuçları ilan edildi.

Bu araştırmaya göre, ekim ayı itibarıyla dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli düzeyde beslenebilmesi için yapması zorunlu olan gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 28 bin 412 lira olarak belirlendi.

YOKSULLUK SINIRI 92 BİN LİRAYI AŞTI

Araştırma, gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri diğer temel ihtiyaçlar için yapılması zorunlu olan harcamaların toplam tutarını gösteren "yoksulluk sınırı"nın 92 bin 547 lira olarak hesaplandığını ortaya koydu.

Ayrıca, bekar bir çalışanın aylık "yaşama maliyeti" ise 36 bin 984 lira seviyesine ulaştı.

TEMEL GIDA GRUPLARINDA SON DURUM

Araştırmanın gıda fiyatlarına ilişkin detaylarına göre, süt, yoğurt ve peynir fiyatlarında bir artış kaydedildi. Et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller ürünlerini içeren grupta, kıyma ve kuşbaşı etin fiyatları değişmedi.

Av mevsiminin başlamasının bir sonucu olarak balık, hem çeşitliliği artan hem de önceki aylara kıyasla fiyatı düşen ürünlerden biri oldu. Tavuk etinin kilogram fiyatında da bu ay içerisinde bir miktar azalma saptandı. Yumurta fiyatlarında süregelen artış eğilimi ise bu ay durdu.

Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek) grubunda nohut, fasulye ve kırmızı mercimeğin fiyatları bu ay yine yükselirken, yeşil mercimeğin fiyatı ise sabit kaldı.

Meyve-sebze fiyatları incelendiğinde, sebze fiyatlarının artış gösterdiği, meyve fiyatlarının ise bir miktar düştüğü gözlemlendi. Patates ve soğan fiyatları da bu ay değişiklik göstermeyerek sabit kaldı. Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin yer aldığı tahıl grubunda, ekmeğin fiyatı aynı kalırken, ekmek ve irmik dışındaki diğer tüm ürünlerin fiyatlarında artış yaşandı. Geçtiğimiz ay fiyatı sabit kalan pirinç, bu ay kendi ürün grubu içerisinde yeniden en fazla artış gösteren ürün olarak dikkat çekti.

YAĞ VE KAHVALTILIKLARDAKİ DEĞİŞİM

Mutfak harcamalarında önemli bir yer tutan Ayçiçek yağı, tereyağı ve margarinin kilogram fiyatları arttı. Geçen ay bir miktar düşüş yaşayan zeytinyağının kilogram fiyatı da bu ay artış gösterdi.

Kahvaltılık ürünlerden siyah ve yeşil zeytinin kilogram fiyatlarında bu ay önemli bir değişiklik tespit edilmedi. Çayın kilogram fiyatında da bir artış gözlendi.

Diğer ürünler kategorisinde pekmez ve reçelin kilogram fiyatları artarken, bal ve şekerin fiyatları ise değişmedi. Salçanın kilogram fiyatında da bu ay ortalamada yüzde 5 oranında bir artış meydana geldi.