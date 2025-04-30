TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı"nı açıkladı

Gıda, konut, ulaşım, giyim, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlar dahil olmak üzere toplam harcama gereksinimini ifade eden “yoksulluk sınırı” ise 78 bin 292 liraya yükseldi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 31 bin 142 lira olarak hesaplandı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama, mart ayına kıyasla yüzde 1,78 arttı. Son 12 aylık dönemdeki artış yüzde 35,60 olurken, yıllık ortalama fiyat artışı ise yüzde 51,58 olarak kayıtlara geçti.

Gıda grubunda dikkat çeken değişiklikler:

Süt fiyatı sabit kaldı. Peynir fiyatlarında markete göre değişiklikler görülse de genel ortalama değişmedi. Yoğurt fiyatları da önceki aya göre büyük bir değişim göstermedi.

Kuzu etinin kilosu yüzde 4,5 arttı. Et, tavuk, balık ve yumurta grubunda özellikle kuzu etinde belirgin bir artış yaşandı. Yumurta fiyatları ise geçen yılın nisan ayına göre iki katına çıktı.

Ekmek fiyatı değişmedi. Pirinç, makarna, un gibi ürünlerin de fiyatlarında ciddi bir değişim görülmedi.

Tereyağı ve ayçiçeği yağı fiyatları arttı. Diğer yağ ürünlerinde değişiklik olmadı.

Şeker ve bal fiyatı yüzde 2 arttı. Çay ve ıhlamur fiyatlarında ise bir değişiklik gözlenmedi.