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Türk iş adamlarından Katar ziyareti

Mobilya sektöründen temsilcilerin yer aldığı Bursalı iş adamları heyeti, Katar Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle görüştü

Türk iş adamlarından Katar ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın öncülük ettiği Türk iş adamları heyetinin, Katar'ın başkenti Doha'da "Katar Ticaret ve Sanayi Odası" yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, ağırlıklı olarak mobilya sektöründen Bursalı şirket yöneticilerinin yer aldığı heyet, Katarlı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmede iş birliğini artırma yollarını görüştü.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muhammed bin Ahmed bin Tavar el-Kevari, Türk ve Katarlı iş adamları arasında iş birliğinin artırılmasını ve iki ülke özel sektörüne hizmet edecek kalkınmanın gerçekleşmesini önemsediklerini dile getirdi.

Katar'da 200'den fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini belirten Kevari, Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının da sürekli arttığını ve yaklaşık 20 milyar dolarla yurt dışındaki yatırımlar arasında ikinci sırada yer aldığını vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ise Bursalı iş adamlarının iki ülke arasında özellikle mobilya ve mefruşat alanında ortaklığı geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Bursa'nın 3 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin önemli kentleri arasında yer aldığını kaydeden Aktaş, mobilya sektöründe de ülke çapında üne sahip olduklarını dile getirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mobilya sektörü #katar #Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
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