TÜRK-İŞ Ağustos 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Rakamlar fırladı: İşte geçim tablosu

Rapora göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken asgari gıda harcaması (açlık sınırı) 37.388,30 TL'ye, temel ihtiyaçların dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 121.786,00 TL'ye tırmandı.

AĞUSTOS 2026 AÇLIK, YOKSULLUK VE YAŞAM MALİYETİ VERİLERİ

Açlık Sınırı (4 Kişilik Aile Gıda Harcaması): 37.388,30 TL

Yoksulluk Sınırı (Gıda, Konut, Ulaşım, Eğitim vb. Tüm Harcamalar): 121.786,00 TL

Bekâr Bir Çalışanın Yaşama Maliyeti: 48.305,38 TL

GIDA ENFLASYONUNDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dört kişilik bir ailenin aylık asgari mutfak harcamalarındaki değişim oranları raporda şöyle sıralandı:

Aylık Değişim: Bir önceki aya göre %1,21 artış

Sekiz Aylık Değişim: Son 8 ayda %24,03 artış

Son 12 Aylık Değişim: Yıllık bazda %37,90 artış

Yıllık Ortalama Artış: %40,33