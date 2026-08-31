TÜRK-İŞ Ağustos 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Rakamlar fırladı: İşte geçim tablosu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
TÜRK-İŞ Ağustos 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Rakamlar fırladı: İşte geçim tablosu
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 Rapora göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken asgari gıda harcaması (açlık sınırı) 37.388,30 TL'ye, temel ihtiyaçların dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 121.786,00 TL'ye tırmandı.

AĞUSTOS 2026 AÇLIK, YOKSULLUK VE YAŞAM MALİYETİ VERİLERİ

Açlık Sınırı (4 Kişilik Aile Gıda Harcaması): 37.388,30 TL
Yoksulluk Sınırı (Gıda, Konut, Ulaşım, Eğitim vb. Tüm Harcamalar): 121.786,00 TL
Bekâr Bir Çalışanın Yaşama Maliyeti: 48.305,38 TL
GIDA ENFLASYONUNDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dört kişilik bir ailenin aylık asgari mutfak harcamalarındaki değişim oranları raporda şöyle sıralandı:

Aylık Değişim: Bir önceki aya göre %1,21 artış
Sekiz Aylık Değişim: Son 8 ayda %24,03 artış
Son 12 Aylık Değişim: Yıllık bazda %37,90 artış
Yıllık Ortalama Artış: %40,33

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TÜRK-İŞ Ağustos 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
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