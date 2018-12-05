İşçi kesimi, "2000 liranın altında olmamalı" uyarısı yapıyor. İşverenler ise maliyetleri öne sürüyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın toplanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğindeki ilk toplantıda, işçi ve işveren, asgari ücretle ilgili taleplerini sunacak. 4 kez toplanacak komisyonda bu yıl ilk kez asgari ücretli bir işçi de yer alacak.

Asgari ücret maratonu 6 Aralık’ta başlıyor.



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak ücreti belirlemek üzere toplanıyor.



Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek.



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığındaki ilk toplantıda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.



İlk toplantıda işçi ve işveren görüş ve taleplerini sunacak.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak.



2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.



Önceki senelerden farklı olarak bu yıl komisyonda ilk kez asgari ücretli bir çalışan yer alacak. Komisyona katılacak kişinin Güvenlik-İş üyesi olduğu öğrenildi.



Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.





ulusal.com.tr

