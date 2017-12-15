banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret taleplerinin net bin 893 Lira olduğunu açıkladı. Kamuda çalışan taşeron işçi konusuna da değinen Atalay, Çalışma Bakanı ile konuyu ele aldıklarını “KİT’lerde çalışanların taşeron sorununun çözüleceğini" söyledi.

Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret taleplerini açıkladı.

Atalay, asgari ücretin 2018 yılında net bin 893 Lira olmasını istedi.

Asgari ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 2’inci kez toplandı.

İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2’inci toplantısına Türk İş ev sahipliği yaptı.

Toplantının ardından işçileri temsil eden Türk İş’ten beklenen asgari ücret talebine ilişkin açıklama geldi.  

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin ellerine ulaştığını belirten Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Talebimiz net bin 893 Liradır” dedi.

Atalay, binlerce taşeron işçisini de yakından ilgilendiren ‘kadro’ talebine ilişkin de müjde verdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Asgari ücret #Türk-İş
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbullulara önemli uyarı! Meteorolojiden fırtına uyarısı
Sonraki Haber
Reina katliamı davasında mütalaa açıklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.