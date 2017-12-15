Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret taleplerinin net bin 893 Lira olduğunu açıkladı. Kamuda çalışan taşeron işçi konusuna da değinen Atalay, Çalışma Bakanı ile konuyu ele aldıklarını “KİT’lerde çalışanların taşeron sorununun çözüleceğini" söyledi.

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret taleplerini açıkladı.



Atalay, asgari ücretin 2018 yılında net bin 893 Lira olmasını istedi.



Asgari ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 2’inci kez toplandı.



İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2’inci toplantısına Türk İş ev sahipliği yaptı.



Toplantının ardından işçileri temsil eden Türk İş’ten beklenen asgari ücret talebine ilişkin açıklama geldi.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin ellerine ulaştığını belirten Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Talebimiz net bin 893 Liradır” dedi.



Atalay, binlerce taşeron işçisini de yakından ilgilendiren ‘kadro’ talebine ilişkin de müjde verdi.





ulusal.com.tr