TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Talebimiz 18 Bin TL'ydi

Bakan Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024 itibariyle asgari ücretin 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 49 oldu.

Işıkhan “Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise kendi taleplerinin 18 bin lira olduğunu söyledi ve karara şerh koyacaklarını belirtti.