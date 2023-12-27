TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Talebimiz 18 Bin TL'ydi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak açıkladı. Türk-İş Başkanı ERgün Atalay ise, "Bizim talebimiz 18 bin TL'ydi. Yılda iki defa zam yapılmasını talep ettik." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Talebimiz 18 Bin TL'ydi

Bakan Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024 itibariyle asgari ücretin 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 49 oldu.

Işıkhan “Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise kendi taleplerinin 18 bin lira olduğunu söyledi ve karara şerh koyacaklarını belirtti.  

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