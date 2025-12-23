TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan asgari ücretin açıklanmasının ardından ilk açıklama

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücret rakamı netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olduğunu açıkladı.

Açıklamanın hemen ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’dan ilk tepki geldi. Atalay, belirlenen rakamın yetersiz olduğunu belirterek sert ifadeler kullandı.

Atalay, “Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu anladık” dedi.

ATALAY: NE KADAR HAKLI OLDUĞUMUZU GÖRDÜK

Ergün Atalay, asgari ücret tespit sürecine neden katılmadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Bugün bakanlıktan bir yazı geldi, dediler ki saat 18.00’de komisyon toplanacak. Bu sene bize gelen 3. yazı bu. Biz 3 yazıya da cevap vermedik. Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu, nasıl katılmamamız gerektiğini gördük.”

TALEP NEYDİ?

TÜRK-İŞ’in talebini de dile getiren Atalay, geçim şartlarına dikkat çekti:

“Talebimiz şuydu: Bu ücret geçim ücreti oldu. Bundan 1 sene evvel gıdanın fiyatı ne, eğitimde, kirada, ulaşımda ne artış olmuş, bunları TÜİK göz önüne getirsin. Bu dediğimiz dört beş kalemi göz önünde bulundursunlar.”

Açıklanan rakamın kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu açıklanan ne asgari ücretlinin ne bizim ne de kamuoyunun kabul edeceği bir rakam. Bu yapıyla sürdüğü sürece bu komisyondan sağlıklı bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için katılmadık.”