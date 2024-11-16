TÜRK-İŞ, "düşük asgari ücret gerektiği" tarışmalarına tepki gösterdi

AK Parti iktidarı gerçekleşen yüksek enflasyon yerine, hedef enflasyon ile asgari ücrete artış yapılmasını istiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafı olan olan TÜRK-İŞ iktidarın girişimlerine tepki gösterdi. TÜRK-İŞ bu tartışmalara tepki göstererek algı operasyonu yürütüldüğünü belirtti.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanarak çalışma hayatının ve çalışanın sorunlarını görüştü. Toplantının ardından yapılan açıklamada, asgari ücret konusunda başta IMF olmak üzere uluslararası örgütlerden sermaye kuruluşu temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurum, tutar veya artış oranı açıkladığı hatırlatıldı. TÜRK-İŞ, enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği söylemiyle algı operasyonu yürütüldüğünün altını çizdi.

Bu yaklaşımın kabul edilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında bu ilkelerin savunulması gerektiği vurgulandı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu asgari ücretin işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmesi gerektiğini savundu.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun açıklamasında vergide adaletin sağlanması, 2025 yılında yeni emekli olacak olan çalışanların önceki yıla göre uğradığı hak kaybının da giderilmesi istendi.