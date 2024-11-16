TÜRK-İŞ, "düşük asgari ücret gerektiği" tarışmalarına tepki gösterdi

TÜRK-İŞ enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği şeklindeki tartışmalara tepki gösterdi. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğunu ve komisyon çalışmalarında bu ilkelerin savunulması gerektiğine işaret edildi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Yayınlanma:

AK Parti iktidarı gerçekleşen yüksek enflasyon yerine, hedef enflasyon ile asgari ücrete artış yapılmasını istiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafı olan olan TÜRK-İŞ iktidarın girişimlerine tepki gösterdi. TÜRK-İŞ bu tartışmalara tepki göstererek algı operasyonu yürütüldüğünü belirtti.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanarak çalışma hayatının ve çalışanın sorunlarını görüştü. Toplantının ardından yapılan açıklamada, asgari ücret konusunda başta IMF olmak üzere uluslararası örgütlerden sermaye kuruluşu temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurum, tutar veya artış oranı açıkladığı hatırlatıldı. TÜRK-İŞ, enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği söylemiyle algı operasyonu yürütüldüğünün altını çizdi.

Bu yaklaşımın kabul edilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında bu ilkelerin savunulması gerektiği vurgulandı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu asgari ücretin işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmesi gerektiğini savundu.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun açıklamasında vergide adaletin sağlanması, 2025 yılında yeni emekli olacak olan çalışanların önceki yıla göre uğradığı hak kaybının da giderilmesi istendi.

Türkiye ve Azerbaycan arasında Kardeşlik Forumu yapıldıTürkiye ve Azerbaycan arasında Kardeşlik Forumu yapıldıGündem
türk iş Asgari ücret ekonomi enflasyon
Günün Manşetleri
TÜRK-İŞ, "düşük asgari ücret gerektiği" tarışmalarına tepki gösterdi
İzmir'de bir bebeğin öldüğü ilaçlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı
"DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!"
Uluslararası seviyede aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu
Yeni elektrik sübvansiyonu kararı
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris'i yendi
Bakan Şimşek'ten asgari ücretle ilgili önemli açıklama
Vatan Partisi'nden "etki ajanlığı" kanun önerisi
Çok Okunanlar
Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu
Polis memuru olmak isteyenlere müjde Polis memuru olmak isteyenlere müjde
Yeni elektrik sübvansiyonu kararı Yeni elektrik sübvansiyonu kararı
"DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!" "DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!"
Ücretler hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı Ücretler hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı