TÜRK-İŞ duyurdu: 2026'nın ilk açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı

TÜRK-İŞ tarafından her ay düzenli olarak yapılan araştırmanın 2026 yılı Ocak ayı sonuçları belli oldu. Yeni yılın ilk verileri, geçim şartlarının zorlaştığını ve mutfak enflasyonunun hız kesmediğini gözler önüne serdi.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarının aile bütçesine etkisini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ocak 2026 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 

Rapor, gıdadan barınmaya kadar hemen her kalemde yaşanan fiyat artışlarını net bir şekilde ortaya koydu.

AÇLIK SINIRI 31 BİN LİRAYI AŞTI

Araştırma sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" Ocak ayında 31 bin 224 lira oldu. 

Aralık ayında 30 bin 143 lira seviyesinde olan açlık sınırında, sadece bir ayda 1.081 liralık bir artış kaydedildi.

YOKSULLUK SINIRI NE KADAR OLDU?

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise kritik eşiği aştı.

 Aralık ayında 98 bin 188 lira olan yoksulluk sınırı, yeni yılda 101 bin 706 lira olarak hesaplandı. Bu verilere göre yoksulluk sınırındaki bir aylık artış 3 bin 518 lirayı buldu.

Rapor, bekar bir çalışanın geçim maliyetindeki yükselişi de gözler önüne serdi. 

Aralık ayında 39 bin 123 lira olan bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" Ocak ayında 40 bin 541 liraya yükseldi.

Araştırmanın enflasyon verilerine bakıldığında ise Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 3,58 oranında gerçekleşti. 

Mutfak enflasyonundaki on iki aylık değişim oranı ise yüzde 41,08 oldu.

