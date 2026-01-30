TÜRK-İŞ duyurdu: 2026'nın ilk açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı

AÇLIK SINIRI 31 BİN LİRAYI AŞTI

Araştırma sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" Ocak ayında 31 bin 224 lira oldu.