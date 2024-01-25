TÜRK-İŞ eylem planı için toplanıyor

Türk-İş, emekçilerin geçim şartları, vergide adalet, taşeron uygulaması ve çalışma hayatındaki diğer sorunları görüşmek üzere Kamu Koordinasyon Kurulu’nu topladı. Yol haritasını belirlemek üzere 29 Ocak’ta bir kez daha görüşme kararı alındı. Toplantıda işçi cephesi eylem planını kamuoyuna duyuracak.

TÜRK-İŞ eylem planı için toplanıyor
Editör: Seda Akyüz
Son Güncelleme:

Ekonomik krizin faturasının kesildiği işçi sınıfı geçim derdi ile boğuşuyor. Türk-İş, işçilerin çalışma hayatındaki sıkıntıları konuşmak üzere Kamu Koordinasyon Kurulu’nu topladı.

Türk-İş Genel Merkezi’nde 24 Ocak’ta yapılan toplantıda, kamu işçisine ek zam talebi, vergi dilimindeki adaletsizlik, kadro bekleyen taşeron işçilerin durumu ele alındı.

Türk-İş sorunların daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi için 29 Ocak’ta yeniden görüşme kararı aldı. Toplantıya konfederasyona bağlı tüm sendikaların başkanları, il temsilcileri, bölge temsilcileri ve iş yeri temsilcileri de yer alacak.

29 Ocak Pazartesi günü Ankara’daki genel merkezde yapılacak toplantıda işçinin geçim derdine karşı atılacak adımlar, vergide adaletsizliğin çözümü noktasındaki öneriler tartışılacak.

Taşeron işçilerin kadro meselesi de değerlendirilecek. Toplantı sonrası Türk-İş eylem planını kamuoyuna ilan edecek.

82 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı bilançoyu duyurdu82 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı bilançoyu duyurduGündem
# türk iş # emekli # taşeron işçi
Çok Okunanlar
Bir kaşık balla enfeksiyonu yok ediyor! Salgına karşı evde bitkisel çözüm!
Bir kaşık balla enfeksiyonu yok ediyor! Salgına karşı evde bitkisel çözüm!
En düşük emekli aylığı belirlendi! TBMM'de kabul edildi...
En düşük emekli aylığı belirlendi! TBMM'de kabul edildi...
Japonya’daki 7.6’lık deprem! Ölü sayısı artıyor...
Japonya’daki 7.6’lık deprem! Ölü sayısı artıyor...
Çocuklara dikkat edin! Vakalar 30 kat arttı!
Çocuklara dikkat edin! Vakalar 30 kat arttı!
Akaryakıta 3 TL zam!
Akaryakıta 3 TL zam!
Öne Çıkanlar İsveç'in NATO üyeliği Meclis'te kabul edildi!│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı İsveç'in NATO üyeliği Meclis'te kabul edildi!│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı Aman dikkat! Ayak şişmesi sorununuz başka hastalıkların habercisi Aman dikkat! Ayak şişmesi sorununuz başka hastalıkların habercisi