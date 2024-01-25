TÜRK-İŞ eylem planı için toplanıyor

Ekonomik krizin faturasının kesildiği işçi sınıfı geçim derdi ile boğuşuyor. Türk-İş, işçilerin çalışma hayatındaki sıkıntıları konuşmak üzere Kamu Koordinasyon Kurulu’nu topladı.

Türk-İş Genel Merkezi’nde 24 Ocak’ta yapılan toplantıda, kamu işçisine ek zam talebi, vergi dilimindeki adaletsizlik, kadro bekleyen taşeron işçilerin durumu ele alındı.

Türk-İş sorunların daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi için 29 Ocak’ta yeniden görüşme kararı aldı. Toplantıya konfederasyona bağlı tüm sendikaların başkanları, il temsilcileri, bölge temsilcileri ve iş yeri temsilcileri de yer alacak.

29 Ocak Pazartesi günü Ankara’daki genel merkezde yapılacak toplantıda işçinin geçim derdine karşı atılacak adımlar, vergide adaletsizliğin çözümü noktasındaki öneriler tartışılacak.

Taşeron işçilerin kadro meselesi de değerlendirilecek. Toplantı sonrası Türk-İş eylem planını kamuoyuna ilan edecek.