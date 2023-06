TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Geçen yıl temmuzda asgari ücrete yüzde 30 civarında ara zam yapıldığını anımsatan Atalay, şunları söyledi:

"TÜM PAYDAŞLARIMIZIN FAYDASI İÇİN AZAMİ GAYRET GÖSTERDİK"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da asgari ücrete ara zam yapılması konusunda işçi, işveren ve hükümetin mutabık kaldığına işaret ederek şöyle konuştu:

"İŞBİRLİĞİ RUHUNU SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Asgari ücretin hızlı bir şekilde belirlenmesi ve kararın işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla alınması konusundaki hassasiyete dikkati çeken Akkol, şunları kaydetti:

- Birliktelik ruhuna çok büyük önem veriyoruz ve bu birliktelik ruhunun ülkemize değer kattığını düşünüyoruz. Her ortamda ifade ediyorum, bugün de ifade edeceğim. Biz, devlet, işçi, işveren diye bir ayrıma inanmıyoruz. Biliyoruz ki işçi, işveren ve devlet ayrılmaz bir bütündür. Çalışan olmadan zaten işveren olmuyor, işveren olmadan da çalışan olmaz. Devlet olmadan da zaten hiçbiri olmaz. Bugün devletimizin liderliğini yaptığı bu süreçte kamu, işçi, işveren olarak üçlü mutabakatla asgari ücreti tekrar güncelledik. Bu birliktelikten de hakikaten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de bugün yaşadığımız iş birliği ruhunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bu ruha her daim, her zaman ihtiyacımız var.