TÜRK-İŞ Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), haziran ayına ilişkin geçim şartları raporunu yayımladı.
TÜRK-İŞ, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak yürüttüğü araştırmanın Haziran 2026 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Konfederasyonun verilerine göre mutfak enflasyonunda Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,66 oranında ivmelendi.
On iki aylık değişim oranı yüzde 36,93 seviyesinde kaydedilirken, altı aylık artış oranı yüzde 18,63, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,44 olarak gerçekleşti.
Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 35.758,88 TL’ye yükseldi.
Gıda harcaması ile giyim, konut kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 116.478,40 TL’yi buldu.
Aynı dönemde bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 46.248,50 TL olarak hesaplandı.
Raporun yayımlanmasıyla birlikte konfederasyon yönetimi, çalışanların mevcut alım gücü ve piyasa dinamikleri üzerine detaylı bir durum değerlendirmesinde bulundu.
TÜRK-İŞ tarafından yapılan resmi açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:
"Haziran ayında marketlerde temel gıda ürünlerinin fiyatları önceki aylara göre daha sakin bir seyir izlemiş, mutfak enflasyonundaki artış hızı yavaşlamış gibi görünmektedir. Ancak fiyatların eskisi kadar hızlı artmıyor olması, vatandaşın mutfağını rahatlatmaya yetmemektedir. Çünkü sorun artık yalnızca fiyatların ne kadar arttığı değil, fiyatların ulaştığı yüksek seviyedir. Asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmaması, milyonlarca çalışanın alım gücünü daha da zayıflatmıştır. Maaşlı çalışanlar, aynı gelirle her geçen ay daha az ürün alabilir hale gelirken, birçok aile temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Gıda fiyatlarındaki göreceli durgunluğa rağmen, ücretlerin geçim koşullarının gerisinde kalması nedeniyle mutfaktaki sıkıntı devam etmektedir. Çalışanların insanca yaşayabilecek bir gelir düzeyine ulaşabilmesi için ücretlerin hayat pahalılığı karşısında korunması büyük önem taşımaktadır."
GÖZLER TÜİK'İN AÇIKLAYACAĞI RESMİ RAKAMLARDA
İşçi konfederasyonunun yayımladığı geçim endeksi rakamlarının ardından piyasaların odak noktası devletin resmi kurumundan gelecek olan açıklamaya kaydı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait resmi enflasyon oranlarını cuma günü saat 10:00'da duyuracak.