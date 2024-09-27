Türk iş insanı Fesih Zeki Mert Planet Turkey'ye yüzde 50 ortak oldu

PLANET Turkey, Türk İş adamı Fesih Zeki Mert ‘in stratejik yatırımcı olarak şirkete yüzde 50 oranında ortak olmasıyla önemli bir büyüme aşamasına girdi. İki dev kuruluş arasında yapılan imza töreni Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. İmza törenine Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert ve PLANET Grup Başkanı ve CEO’su Christos Giannakopoulos katıldı. İkili, imzaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, projeleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

REFORM PROJELERE ODAKLANACAK

Söz konusu iş birliği, PLANET Turkey’nin temel danışmanlık hizmetlerini güçlendirecek ve Asya’daki kilit pazarlara erişimini genişletecek. PLANET Turkey, bu ortaklıkla birlikte Türkiye ve komşu ülkelerdeki varlığını artırmayı hedefleyerek, büyük ölçekli ortak finansmanlı reform ve altyapı projeleri sunmaya odaklanacak.

TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BİR OYUNCU HALİNE GELDİ

PLANET Turkey, 2001 yılında Ernst & Young Türkiye Danışmanlık Şirketi'nin PLANET S.A. tarafından satın alınmasının ardından kurulmuş olup, ortak finansmanlı proje yönetim danışmanlığı alanında Türkiye’de önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Merkezini İstanbul’dan Ankara’ya taşıyan şirket, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan yenilikçi çözümler ve stratejiler sunarak güçlü bir altyapı ve reform projeleri portföyü oluşturmuştur.

PLANET TURKEY ASYA’DA DAHA DA GÜÇLENECEK

Van Horne Construction, tanınmış Türk girişimci Fesih Zeki Mert’in yönetim kurulu başkanı ve büyük hissedarı olduğu müteahhitlik, yönetim ve tasarım-uygulama alanlarında uzmanlaşmış Kanadalı inşaat şirketidir. Bu ortaklığın, Fesih Zeki Mert’in geniş deneyimi, uzmanlığı ve Türkiye’deki güçlü varlığıyla PLANET Turkey’in gelişimine katkı sağlaması ve şirketin Türkiye ve komşu Asya ülkelerinde daha da güçlenmesi bekleniyor.

GİANNAKOPOULOS: YÜKSEK, ETKİLİ PROJELER SUNACAĞIZ

PLANET S.A.’nın ve PLANET Turkey’nin Başkanı ve CEO’su Christos Giannakopoulos, söz konusu iş birliğine ilişkin, “Bu stratejik ortaklık, PLANET Turkey’nin yolculuğunda kritik bir dönüm noktasıdır. Fesih Zeki Mert ve Van Horne’un desteğiyle, hem Türkiye’deki hizmetlerimizi güçlendirmeye hem de komşu Asya ülkelerinde operasyonlarımızı büyütmeye devam edeceğimizden eminiz. Birlikte, altyapı ve reformların geleceğini şekillendiren yüksek etkili, dönüştürücü projeler sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MERT: TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK SİNERJİ YARATACAK

Ortaklığın Türkiye bileşeni Fesih Zeki Mert’te bu satın alma ile ilgili, “Van Horne firmasının Türkiye’deki operasyonlarını genişletme stratejimiz çerçevesinde almış olduğumuz bir kararla Planet Turkey’in yüzde 50 hissesini de almış bulunmaktayız. Uluslararası danışmanlık hizmetleri veren Planet Turkey bizim Kanada’da edindiğimiz tecrübelerle Planet S.A’nın 50 yılı aşan tecrübelerini birleştirecek ve uluslararası arenada büyük bir sinerji yaratacaktır. Sonunda kazanan yine ülkemiz yani bizler olacağız. Türkiye ile Yunanistan arasında gelişen sıcak dostluk rüzgârları bizi bu ilişkileri geliştirmeye ve ortaklıklar kurmaya teşvik etti. Aynı coğrafyada aynı tarihi paylaşan her iki toplumun bir araya gelince neleri yapabileceğini kısa sürede ortaya koyacağız” açıklamasında bulundu.

PLANET Turkey Hakkında:

2001 yılından bu yana PLANET Turkey, Ernst & Young Danışmanlık Türkiye’nin bir dönüşümü olarak PLANET Grubu üyesi olmuş ve Türkiye ile çevresindeki bölgelere başarılı ve katma değerli çözümler sunmaktadır. PLANET'in güçlü uluslararası varlığı ve kamu ve özel sektörlere yönelik destekleme deneyiminden yararlanarak hizmetlerini sürdürmektedir. Şirket, kamu sektörüne yönelik yönetim danışmanlığı ve proje yönetimi hizmetleri sunmakta, büyük uluslararası ortak finansmanlı projelerin yönetiminde önemli deneyime sahiptir. Yerel potansiyeli değerlendiren çözümler ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. www.planet-turkey.com

PLANET S.A. Hakkında:

PLANET, hem uluslararası hem de Yunan pazarlarında uzun bir geçmişe sahip olan lider bir Avrupa danışmanlık grubudur. 1987 yılından bu yana PLANET, Stratejik ve Finansal Danışmanlık, Yönetim, Geliştirme, Bilgi Teknolojileri, İletişim ve İnovasyon ile Altyapı Proje Yönetimi ve Denetimi alanlarında geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. PLANET’in Yunanistan, Belçika, Türkiye, Sırbistan, Romanya, Moldova, Kıbrıs, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bulgaristan, Arnavutluk, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Nijerya’da ofisleri ve yan kuruluşları bulunmaktadır. Şirket, bu ülkelerdeki kamu ve özel sektörlere, deneyimli ve uzman profesyoneller aracılığıyla kapsamlı, yüksek kaliteli ve katma değerli hizmetler sunmaktadır. www.planet.gr

Fesih Zeki Mert Hakkında:

Vizyoner Türk girişimci Fesih Zeki Mert, genç girişimcileri desteklemek amacıyla kurulan FZM Vakfı ve FZM Girişimcilik ve İnovasyon Enstitüsü'nü bünyesinde barındırmaktadır. Fesih Zeki Mert’in sahip olduğu Van Horne Constructions, Türkiye’de geniş çaplı operasyonları bulunan Kanadalı bir inşaat şirketidir. Mert’in girişimleri, Kanada’dan Türkiye’ye, Çin’den Yeni Zelanda ve Kazakistan'a kadar uzanmaktadır. Fesih Zeki Mert, Türkiye’de Elips TV'yi kurarak medya sektörüne de adım atmıştır. Gençleri destekleme konusundaki kararlılığı ve küresel iş girişimleri, Mert’in uluslararası bir iş adamı olarak başarısını pekiştirmektedir.

Van Horne Hakkında:

Van Horne Construction Ltd., 1973 yılında Ontario, Kanada’da kurulmuştur. Şirket, genel müteahhitlik, inşaat yönetimi ve tasarım-uygulama uzmanlığı sunmaktadır. 51 yıllık deneyimi ve yetenekli ekibiyle Van Horne Construction Ltd., Kanada’da çok sayıda konut, ticari, endüstriyel ve kurumsal inşaat projesine imza atmıştır. www.vanhorne.ca

ESB Global Hakkında:

EBS Global Kanada merkezli kurulan tüm dünya ülkelerine güvenilir ve hızlı yapıya erişim imkanı sağlayan içinde mühendislik hizmeti veren uluslararası bir şirkettir. İnşaat sektörüne yeni bir vizyon kazandıran şirket başta Kanada olmak üzere tüm dünya ülkelerinin konuta erişimi noktasında çözümler üreten teknik altyapısı ve üst düzey mühendislik çalışmalarıyla hızlı, güvenilir ve uygun tasarımlar sunmaktadır. Üretim altyapısı ile bir ilke imza atan şirket konteynır üretim tesisiyle de her ülkede hizmet verebilmektedir. Tek katlı yapılardan 8 kata kadar yapıya uygun statik anlamda yapılar dizayn eden şirket inşaat sektörünün lokomotifi konumundadır.