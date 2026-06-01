TÜRK-İŞ Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Mutfakta yangın büyüyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim koşullarını net bir şekilde gözler önüne seren ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerini ölçen "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" Mayıs 2026 sonuçlarını resmi olarak kamuoyuna duyurdu

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
TÜRK-İŞ Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Mutfakta yangın büyüyor
Yayınlanma:

Açıklanan verilere göre, mutfak enflasyonunun mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,70 oranında artış göstermesi, hem açlık hem de yoksulluk sınırını tarihi zirvelere taşıdı.

İşte Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin ve tek bir çalışanın hayatta kalabilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarları:

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 35 Bin TL Devirdi

TÜRK-İŞ'in her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği gıda sepeti araştırmasının mayıs ayı sonuçlarına göre;

Açlık Sınırı: Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 35.174,85 TL'ye yükseldi.
Yoksulluk Sınırı: Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri insani ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer tüm aylık harcamaların toplam tutarı ise tam 114.576,10 TL olarak hesaplandı.

Bekâr Bir Çalışanın Yaşama Maliyeti 45 Bin TL'yi Geçti

Araştırmada sadece ailelerin değil, tek başına geçinmeye çalışan bireylerin üzerindeki ekonomik yük de hesaplandı. Buna göre;

Geçim şartları altındaki bekâr bir çalışanın tek başına 'yaşama maliyeti', aylık asgari 45.488,25 TL'ye fırladı.

Mutfak enflasyonundaki aylık yüzde 1,70'lik bu tırmanış, çalışan ailelerin bütçesindeki gıda harcaması payının her geçen gün daha da ağırlaştığını ve temel ihtiyaç maddelerine erişimde yaşanan zorlukları bir kez daha tescillemiş oldu.

Ormanlara giriş yasaklandı! Valilik 1 Haziran itibarıyla tüm kuralları ve yasakları açıkladıOrmanlara giriş yasaklandı! Valilik 1 Haziran itibarıyla tüm kuralları ve yasakları açıkladıYurt
türk iş açlık sınırı
Günün Manşetleri
Bakan Çiftçi Kurban Bayramı trafik bilançosunu açıkladı!
TÜRK-İŞ Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
TÜİK 2026 ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı!
Buca Belediye Başkanı Duman gözaltına alındı!
Evden çıkmadan mutlaka bu haberi okuyun
Can kaybı artıyor, salgının boyutu korkunç!
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yarın hava nasıl olacak?
Alkol satış yasağı cezalarında yetki tamamen değişiyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yola çıkacaklara acil çağrı!
1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor!
Çok Okunanlar
1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti! 1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti!
Evden çıkmadan mutlaka bu haberi okuyun Evden çıkmadan mutlaka bu haberi okuyun
Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede
1 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları güncellendi! 1 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları güncellendi!
Telefonlarından çıkan yazışmalar kan dondurdu! Telefonlarından çıkan yazışmalar kan dondurdu!