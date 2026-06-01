TÜRK-İŞ Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Mutfakta yangın büyüyor

Açıklanan verilere göre, mutfak enflasyonunun mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,70 oranında artış göstermesi, hem açlık hem de yoksulluk sınırını tarihi zirvelere taşıdı.

İşte Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin ve tek bir çalışanın hayatta kalabilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarları:

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 35 Bin TL Devirdi

TÜRK-İŞ'in her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği gıda sepeti araştırmasının mayıs ayı sonuçlarına göre;

Açlık Sınırı: Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 35.174,85 TL'ye yükseldi.

Yoksulluk Sınırı: Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri insani ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer tüm aylık harcamaların toplam tutarı ise tam 114.576,10 TL olarak hesaplandı.

Bekâr Bir Çalışanın Yaşama Maliyeti 45 Bin TL'yi Geçti

Araştırmada sadece ailelerin değil, tek başına geçinmeye çalışan bireylerin üzerindeki ekonomik yük de hesaplandı. Buna göre;

Geçim şartları altındaki bekâr bir çalışanın tek başına 'yaşama maliyeti', aylık asgari 45.488,25 TL'ye fırladı.

Mutfak enflasyonundaki aylık yüzde 1,70'lik bu tırmanış, çalışan ailelerin bütçesindeki gıda harcaması payının her geçen gün daha da ağırlaştığını ve temel ihtiyaç maddelerine erişimde yaşanan zorlukları bir kez daha tescillemiş oldu.