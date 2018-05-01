TÜRK-İş Sendikası, Mehmetçik'e destek için 1 Mayıs'ı Hatay'da kutladı. Konuşmalarda özelleştirmeye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "OHAL sayesinde işçilere müdahale ediyoruz" sözlerine tepki vardı.

Çalışmaya 1 günlük ara verdiler, alanlara çıktılar. Görüntüler Türk-İş'in adres gösterdiği Hatay'dan.Uzun bir yürüyüşün ardından işçiler, Antakya ilçesi İtfaiye Alanı'nda toplandı.Önce Mehteran Takımı ve Medeniyetler Korosu mini konser verdi. Mitinge Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği katıldı. Alana Afrin şehitlerinin isminin yazılı olduğu dev pankart asıldı.Ardından TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kürsüye çıktı.Atalay birçok konuya değindi, onlardan ilki kadroydu.Birer birer özelleştirilen şeker fabrikalarına değindi Atalay, Hükümet'e "hata yapmayın" dedi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "OHAL ile işçi eylemlerine müdaha ediyoruz" sözlerine tepki vardı.