TÜRK-İŞ Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Rakamlar tavan yaptı

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak yaptığı araştırmanın Temmuz 2026 sonuçlarını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
TÜRK-İŞ Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Rakamlar tavan yaptı
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Açıklanan rapora göre temmuz ayında mutfak enflasyonu aylık yüzde 3,30 olurken, dahi bir ailenin yapması gereken asgari gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 36 bin 940 TL seviyesine ulaştı.

Açlık ve yoksulluk sınırında son durum

TÜRK-İŞ tarafından yayımlanan raporda, Temmuz 2026 itibarıyla geçim maliyetlerine ilişkin şu rakamlara yer verildi:

Açlık sınırı: Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı 36.939,87 TL’ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı: Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı 120.325,30 TL’ye çıktı.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti: Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 47.758,39 TL ’ye yükselerek 48 bin TL sınırına yaklaştı.

Mutfak enflasyonu yıllık yüzde 39,85 oldu

TÜRK-İŞ verilerine göre "mutfak enflasyonu" rakamlarındaki değişim oranları ise şu şekilde gerçekleşti:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 3,30 arttı.
Yedi aylık artış oranı yüzde 22,54 olarak kayıtlara geçti.
On iki aylık değişim oranı yüzde 39,85 oldu.
Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 40,60 olarak gerçekleşti.

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