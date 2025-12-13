Türk-İş’in asgari ücret talebi belli oldu

YÜZDE 33.6’LIK BİR YILLIK ARTIŞ

TÜRK-İŞ, benzer bir hesaplama yöntemini geçen yıl da kullanmış ve o dönemdeki talebini 29 bin 583 lira olarak açıklamıştı. Bu durum, TÜRK-İŞ'in net asgari ücret için talep ettiği rakamı son bir yıllık süreçte yüzde 33.6 oranında artırdığı anlamına geliyor.