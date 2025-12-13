Türk-İş’in asgari ücret talebi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısına katılmayan Türk-İş, Bakanlığa sunduğu mektupla taleplerini sıraladı; hesaplamalar 2026 asgari ücret için istenilen seviyeyi gösterdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ katılmadığı gibi, masada yeni asgari ücret için somut bir rakam da gündeme gelmedi.

TÜRK-İŞ'İN TALEP MEKTUBU BAKANLIKTA

Komisyon toplantısına iştirak etmeme kararı alan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir mektup aracılığıyla sundu.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, TÜRK-İŞ rakamsal bir beyanda bulunmasa da, mektupta dile getirilen taleplerin toplamının asgari ücreti 40 bin TL’ye yakın bir seviyeye taşıdığı belirtiliyor.

TÜRK-İŞ’in Bakanlığa ilettiği taleplerin tamamının karşılanması halinde, asgari ücretin net yüzde 78.8 oranında zamlanarak 39 bin 525 liraya yükselmesi gerektiği hesaplanıyor.

YÜZDE 33.6’LIK BİR YILLIK ARTIŞ

TÜRK-İŞ, benzer bir hesaplama yöntemini geçen yıl da kullanmış ve o dönemdeki talebini 29 bin 583 lira olarak açıklamıştı. Bu durum, TÜRK-İŞ'in net asgari ücret için talep ettiği rakamı son bir yıllık süreçte yüzde 33.6 oranında artırdığı anlamına geliyor.

ZAM İÇİN ÜÇ AYAKLI FORMÜL

TÜRK-İŞ’in mektubunda, asgari ücretliden emekliye, çocuk işçiliğinden iş kazalarına kadar çalışma hayatındaki çok sayıda soruna işaret edildi. Asgari ücret tespiti için sunulan üç aşamalı formülde ise öncelikle, geçen yıl karşılanmadığı belirtilen yüzde 14.38’lik enflasyon kaybının giderilmesi talep edildi.

Bu telafinin ardından gıda, ulaşım, kira ve eğitim gibi temel harcama kalemlerindeki yüksek fiyat artışlarının maaşa yansıtılması istendi.

Son olarak, ekonomik büyüme sayesinde elde edilen refah artışının işçiye pay olarak yansıtılması talebinde bulunuldu.

Asgari ücret türk iş