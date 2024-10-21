TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Ergün Atalay duyurdu

Asgari ücretin 2025'te ne kadar olacağıyla ilgili çeşitli tahminler geliyor. Gözler, yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağı ve ilk toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete yönelik açıklamalar geldi.

ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR

"Aralık ayı bu süreci başlatacağız." diyen Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücret milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir konu. Asgari ücretin belirlenmesi tek başımıza hükümet olarak elimizde olan bir durum değil. Hem işçiyi hem de işvereni memnun edecek rakamın gündemimize gelmesi ve karar verilmesi süreci olacak. Belirlenecek olan asgari ücretin çalışanlarımızın yaşam standartlarını iyileştirecek bir düzeyde belirleneceğini umut ediyorum." dedi.

'HARFİYEN UYGULAYACAĞIZ'

Ankara'da düzenlenen dev mitingde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay "Orada 4 de asgari ücretli işçi olacak. Orada işçiler ne karar alıyorlarsa harfiyen ona uyacağız. Geçen yıl geldiler, '18 bin olsun, yılda iki kez olsun', dediler, aynısını ülkeyi yönetenlerin önüne koyduk. Aynısını bu yıl yapacağız. Onlar ne karar alırsa o karara harfiyen uyacağız." ifadelerini kullandı.

İŞTE 2025 YILI ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ



Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefi oranında artış yapıldığında 23 bin 460 lirayı bulacak.

TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında 19 bin 380 liraya çıkacak.