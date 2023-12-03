TÜRK-İŞ'ten Asgari Ücret Açıklaması! Pazarlığa Başlayacağı Miktarı Duyurdu

Türkiye'de milyonlarca kişinin merakla beklediği, 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretle ilgili TÜRK-İŞ'ten son dakika açıklaması geldi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, yeni asgari ücret miktarının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 11 Aralık Pazartesi günü başlayacağı ifade edilmişti.

Zam masasında işçileri temsil edecek olan TÜRK-İŞ'ten, yeni asgari ücret ile ilgili önemli bir açıklama geldi. NTV'de yer alan habere göre, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa başlayacakları rakamı duyurdu. Atalay, TÜRK-İŞ'in pazarlığa, kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liradan başlatacağını duyurdu.

Asgari ücretin bu rakamın üzerinde olması gerektiğini belirten TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Zam devam ettiği için bırakın sene sonunda insan 3 ay bu ücret ile idare edemiyor." dedi. "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz." diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.

TÜRK-İŞ’in açıkladığı rakamlara göre, kasım ayında; dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14.025 TL, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 45.686 TL oldu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da 2024 zammı için tek işçinin değil, 4 kişilik bir ailenin masrafı hesaplanması gerektiğini dile getirdi. Arslan, "Yüksek enflasyon ve refah payı, milli gelirden kaybettiklerimizin ilave edildiği büyüme hızının da yansıtıldığı 4 kişilik bir işçi ailesinin asgari ihtiyaçlarını sağlayacak bir asgari ücret bizim için yeterli." diye konuştu.

Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam, aralık ayı sonuna kadar netleşecek.

2024'te Asgari Ücrete Tek Zam Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı Vedat Işıkhan, 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını vermişti. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete temmuz aylarında ara zam yapılmıştı.