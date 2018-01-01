Türk-İş’in Kamu İktisadi Teşekkülleri'ndeki taşeron işçilerinin kadroya alınmamasına tepkisi sürüyor.
Açıklama Tük-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi.
Yeni yıla Sakarya'da işçilerle birlikte giren Atalay'ın gündeminde asgari ücret de vardı.
Atalay, verilen yeni asgari ücretin açlık sınırı altında olduğunu söyledi, bu rakamla geçinmenin zor olduğunu vurguladı.
ulusal.com.tr
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kadroya alınmayan 50 bin taşeron işçisinin mağduriyetinin giderilmesi için bir kez daha çağrı yaptı. Hükümete seslenen Atalay'ın gündeminde asgari ücret de vardı. Atalay, bin 603 liranın açlık sınırının altında olduğunu vurguladı.
Türk-İş’in Kamu İktisadi Teşekkülleri'ndeki taşeron işçilerinin kadroya alınmamasına tepkisi sürüyor.
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