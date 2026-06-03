Türk katılım bankacılığında bir ilk: Ziraat Katılım’ın sukuk ihraçları Viyana Borsası'nda işlem görmeye başladı

Ziraat Katılım, uluslararası sermaye piyasalarındaki etkinliğini artırmaya devam ediyor. Bankanın küresel yatırımcılar için oluşturduğu 1,5 milyar USD tavan tutarlı MTN (Medium Term Note) programı dahilinde gerçekleştirilen ihraçlar küresel piyasalardaki yatırımcılarla buluşmayı sürdürüyor. Yurt dışından uygun maliyetlerle sağlanan 3 yıl vadeli ve toplamda 150 milyon USD tutarındaki iki ayrı sukuk ihracı, Wiener Börse'ye (Viyana Borsası) kote edildi.

VİYANA BORSASI'NDA GONG ZİRAAT KATILIM İÇİN ÇALDI

Söz konusu kote işleminin ardından Ziraat Katılım adına Viyana Borsası tarafından “Wiener Börse Gong Çalma Töreni” organize edildi. Uluslararası yatırımcılar, finans kuruluşları ve sermaye piyasası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen bu organizasyon, bankanın küresel finans piyasalarındaki görünürlüğünü ve uluslararası yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini pekiştirdi.

Hâlihazırda toplam 2 milyar USD tutarında sukuk ihracı uluslararası piyasalarda dolaşımda bulunan Ziraat Katılım, gerçekleştirilen bu yeni kote işlemiyle birlikte dış kaynak çeşitliliğini artırırken, Türkiye ekonomisine uzun vadeli kaynak teminine de katkı sunmuş oldu.

"BAŞARI ÖYKÜSÜNDE BİR DÖNÜM NOKTASI"

Törende sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, uluslararası sermaye piyasalarında yürütülen işlemlerin, bankanın sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Özdemir, Viyana Borsası'ndaki işleme ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bu işlemle birlikte, Viyana Borsası’nda bir Türk katılım bankası tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihracının kote edilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ziraat Katılım olarak, Türkiye'deki ilk kamu katılım bankasıyız ve son 10 yılda başarılı bir büyüme öyküsüne imza atarak ülkede güçlü bir pazar payına ulaştık. Sukuk ihraçlarımız ve diğer uluslararası finansman işlemlerimiz aracılığıyla dünya çapında geniş bir yatırımcı tabanına da ulaştık. Bu önemli etkinliğin Bankamızın başarı öyküsünde bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.”

Genel Müdür Özdemir, bankanın reel ekonomiyi destekleyen, sürdürülebilir ve katılım esaslı finansman anlayışıyla hem yurt içinde hem de küresel ölçekte büyümesini kararlılıkla sürdüreceğini sözlerine ekledi.