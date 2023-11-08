Türk Malı Ürünler Hangileri? İşte Yanıtı

Yerli üretime destek vermek isteyen vatandaşlar Türk malı ürünler hangileri sorusunun yanıtını merak ediyor. Türk malı ürünler hangileri? İşte cevabı...

Türk Malı Ürünler Hangileri? İşte Yanıtı
Türk Malı Ürünler Hangileri? İşte Yanıtı
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Türk malı ürünler yerli malı kullanmak isteyen insanlar tarafından merak konusu oldu. Türk malı ürünler hangileri? Yerli gıdadan, akıllı telefona, giyim sektöründen ayakkabı sektörüne dek birçok alanı kapsayan yerli üretim listesi içerisinde çeşitli Türk markalarını göreceksiniz. Bazı markaları ilk defa göreceksiniz ve Türk malı olduğunu duyduğunuzda sizi çok şaşırtacak. İşte Türk malı ürünler listesi...

Türk Malı Ürünler Hangileri

Türk Malı Ürünler Hangileri
Türk Malı Ürünler Hangileri

İnsanların cevabını merak ettiği Türk malı ürünler hangileri sorusunun yanıtı aşağıdaki listede yer alıyor.

Yerli Akıllı Telefon ve Tablet

Casper, Excon, Piranha, Sunny, General Mobile, Vestel Venüs, Quatro, Dark, Türk Telekom, Preo, Reeder.

Yerli Televizyon

Grundig, Vestel, Arçelik, Finlux, Telefunken, Seg, Regal, Beko.

Yerli Beyaz Eşya

Arçelik, Beko, Uğur, Regal, Sunny, Altus, Simfer, Grundig.

Türk Malı Ürünler

Yerli Gıda

Sek, Eti, Danet, Pınar, Selva, Lezita, İkbal Sucuk, Tariş, Oruçoğlu, Dimes, Sütaş, Aytaç, Zade, Cafe Crown, Kaanlar, Şölen, Keskinoğlu, Mado, Tadelle, Vip Kahve, Kaanlar, Eriş Gıda, Burcu Salça, Bakraç, Pastavilla, Afia Gıda, Çaykur, Balparmak, Ülker Kristal, Torku, Kahve Dünyası, Pehlivan Helva.

Yerli İçecekler

Doğanay, Meysu, Uludağ, Cola Turka, Nazo, Torku Osmanlı Şerbetleri, Crown Cola, Aroma, Kayışdağı Su, Hamidiye Su, Hünkar Gazoz, Aytaç Su, Niğde Gazozu, Le Cola, Beypazarı Maden Suyu, Kızılay, Seg.

Yerli Ayakkabı Sektörü

Scooter, Kinetix, Lescon, Greyder, Forelli, Ziya, King Paulo, Hammer Jack, Shoe Tek, Gezer, Cengiz Pakel, Aydi, Derimod, Luvi Shoes, Bambi, Nişantaşı Shoes, YDS Ayakkabı, Polaris, Lutvelizade, Elle.

Türk Malı

Yerli Giyim Sektörü

Mavi, Setre, İpekyol, Les Benjamins, Collezione, Avva, Manuka, Defacto, Network, Sarar, Hatemoğlu, İmza, Boyner, Koton, Mudo, Ekol, Dilvin, Yargıcı, Lufian, LC Waikiki, Damat & Tween, Aker, Twist, Kiğılı, Desa, Derimod.

Yerli Restoran ve Zincir İşletmeler

Kahve Dünyası, Divan Pastanesi, Tike, Sahan, Borsa, Develi, Bolulu Hasan Usta, Saray, Özsüt, Nusr-Et, Köfteci Yusuf, Köfteci Ramiz, Simit Sarayı, Aslı Börek.

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