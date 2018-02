İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı organik ürünler, Almanya’nın Nürnberg şehrinde 14 -17 Şubat 2018 tarihleri arasında 29. kez düzenlenecek BioFach Organik Ürünler Fuarı’nda görücüye çıkıyor. 2023 yılında 2.5 milyar dolar ihracat hedefi olan Türk organik sektörü 37 firma ile BioFach’ta şova hazırlanıyor

Dünya’nın en büyük organik fuarı olarak kabul edilen BioFach Organik Ürünler Fuarı’nda Türkiyi Milli Katılım Organizasyonu’nu Türkiye’de Organik Sektöründe Koordinatör Birlik olan Ege İhracatçı Birlikleri üstleniyor. Fuarda Milli Katılım Organizasyonu ile, 24 Türk firması yer alacak.



Türkiye’nin 1998 yılından beri BioFach Organik Ürünler Fuarı’nda yerini aldığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Türkiye’nin 2018 yılında 37 firma ile en yüksek katılımı gerçekleştireceğini, bunun da Türkiye’deki organik sektörünün gelişimini göstermesi açısından önemli olduğunu kaydetti.



Ege Bölgesi Organik ürün ihracatının yüzde 74’ünü yapıyor



Dünya genelinde sağlıklı gıdalar tüketme isteğinin artan bir trende sahip olduğuna işaret eden Tarakçıoğlu, “Organik ürünlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Ege Bölgesi organik sektöründe hem üretimde, hem de ihracatta lider konumda. Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 74’ünü Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçılar gerçekleştiriyor. Türkiye’nin organik ürünler ihracatı 500 milyon dolar seviyesinde. 2023 yılı için ise; 2.5 milyar dolar ihracat hedefimiz var. BioFach Fuarı bu hedefe ulaşmak için itici güç görevi görüyor” diye konuştu.



Organik gıda pazarı 80 milyar dolara ulaştı



Organik tarımın özellikle son 10 yılda dünya çapında gösterdiğini anlatan Tarakçıoğlu şöyle devam etti: “Hızlı gelişme sonucunda yaklaşık 120 ülkede organik tarım yapılıyor ve tarımsal alan ve üretim birimlerindeki oranı gittikçe artıyor. Dünya çapındaki toplam organik ürün pazarı değeri 80 milyar doları geçmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri bu pazardaki en büyük tüketici iken, BioFach Fuarı’nın düzenlendiği Almanya ise A.B.D’den sonra en büyük ikinci ülke olarak dünyanın her yerinden organik ürün ithalatı gerçekleştiriyor.”



BioFach Organik Ürünler Fuarı’nda Türk firmaları başta organik kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir gibi organik kuru meyvelerimiz olmak üzere, kuru bakliyat, fındık, fıstık, badem, zeytin ve zeytinyağı, kuru domates ve domates konsantresi, konserve ve salamura meyve ve sebzeler, yağlı tohumlar, hububat, meyve suyu ve konsantresi, yarı kuru sebzeler, dondurulmuş sebze ve meyveler, un gibi belli başlı gıda ürünlerini Almanya ve dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların beğenisine sunacak.



14-17 Şubat 2018 tarihleri arasında 29. Kez düzenlenecek olan BioFach Organik Ürünler Fuarı’na Ege İhracatçı Birlikleri Milli Katılım Organizasyonu ile katılacak Türk firmaları şunlar olacak; "ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş., BİONAS TARİM LTD. ŞTİ., BİYOSAM ORGANİK TARIM NAKLİYE GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., DEFNE DIŞ TİCARET VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş., DERVİŞOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TİC VE SAN LTD ŞTİ, DURU BULGUR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., ERTÜRK ÜZÜM VE TARIM ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ İTH. İHR. TİC. SAN. A.Ş., FARMEKS TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., GABAY DIŞ TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş., GÖÇMEZ AŞ., GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT VE İTHALAT İHRACAT TİC VE SAN. A.Ş., HATTI GIDA A.S., INTERORGANİC GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş., IŞIK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., K.F.C. GIDA TEKSTİL SANAYİ İTHALAT İHRACAT YATIRIM A. S., KARAHAN DEĞİRMENCİLİK TUNCAYLAR UN VE YEM FAB ITH IHR TIC VE SAN LTD STI., NAMSAL GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., NİMEKS ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD .ŞTİ., PAGMAT PAMUK TEKSTİL GIDA SAN. VE TİC. A.Ş., SANEKS KURU İNCİR İŞLEME VE TİC.A.Ş., SDA GIDA TARIM LTD. ŞTİ., TIRYAKI AGRO GIDA SAN VE TIC AS., TUNAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., YEDİTEPE ORGANİK TARIM GIDA TEKS. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ."



ulusal.com.tr