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"Türk sanayi devinin bu kararı ekonomiyi çok etkileyecek"

Türkiye'nin 4. Büyük sanayi şirketi olan TOFAŞ'ın dün aldığı kritik karar ekonomi çevrelerinde konuşulmaya devam ediyor. Avrasya Yatırım Stratejisti Evren Devrim Zelyut, TOFAŞ'ın vardiya sayısını 3'den 2'ye düşürmesinin Türk ekonomisi açısından ne demek olduğunu yorumladı

"Türk sanayi devinin bu kararı ekonomiyi çok etkileyecek"

Türkiye'nin 4. Büyük sanayi şirketi olan TOFAŞ'ın dün aldığı kritik karar ekonomi çevrelerinde konuşulmaya devam ediyor.

Avrasya Yatırım Stratejisti Evren Devrim Zelyut, TOFAŞ'ın vardiya sayısını 3'den 2'ye düşürmesinin Türk ekonomisi açısından ne demek olduğunu yorumladı.

Dün Türk sanayi devi TOFAŞ vardiya sayısını 4'den 3'e düşürdüğünü açıkladı. 

Anılan kararın kuşkusuz Türk ekonomisi adına ne anlama geldiği irdelenmesi gereken bir durum. 

Avrasya Yatırım Stratejisti Evren Devrim Zelyut rakamlarla 2008 ve 2019 krizlerini mukayese ederek özellikle iki kriz döneminde Türkiye'nin ne kadar borçlu olduğunu karşılaştırarak, Türk sanayisi için önemli bir gösterge olan TOFAŞ'ın 2008 ve 2019 dönemlerindeki istihdam ve çalışma durumlarını mukayese ediyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #tofaş #evren devrim zelyut #avrasya yatırım #kriz
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