Türk traktör sanayisinde büyük başarı. Dünyanın dört bir yanına traktör ihraç eden Türkiye satış ağını hızla genişletiyor. Dünyada satılan her iki traktörden biri, Türk fabrikalarında üretiliyor.

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Türkiye, 5 kıtada 130'dan fazla ülkeye traktör satıyor. Yüksek teknolojinin kullanıldığı sektör dünyanın dördüncü büyük pazarı.



Genel olarak ihracat Doğu Avrupa ve Afrika ülkelerine yapılıyor. Türkiye, pazar payını her geçen gün arttırıyor.



AR-GE birimlerinde 150'ye yakın mühendis ve 25 ayrı proje üzerinde çalışılıyor.



Dünya traktör pazarının yarısını Türkiye'de üretilen traktörler oluşturuyor.



Tarımla uğraşan diğer ülkelere nazaran Türkiye daha yüksek güçte traktörler üretiliyor. 30 beygirden 400 beygire kadar çıkabilen geniş ürün yelpazesiyle yılda yaklaşık 70 bin traktör satılıyor.







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