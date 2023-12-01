Türk ve Çinli İş İnsanları Pekin'de Buluştu

Türkiye ve Çin iş dünyası temsilcileri Pekin'de buluştu. Panelde aralarında Beko, Çimtaş, Softech ile ZTE, FiberHome ve Çin Kömür Grubu'nun olduğu 3 Türk ve 3 Çinli şirketin temsilcileri, ikili ticaret, üretim ve tedarik zincirlerine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Türk ve Çinli İş İnsanları Pekin'de Buluştu
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Türkiye ve Çin iş dünyası temsilcileri, Pekin'de düzenlenen 2. Türkiye-Çin İş Konferansı'nda iki ülkenin sürdürülebilir ekonomik işbirliği ve dengeli bir ticaret için küresel üretim ve tedarik zincirleri içindeki bağların nasıl geliştirilebileceğini masaya yatırdı.

DEİK, TÜSİAD ve Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi ortaklığında gerçekleştirilen konferansta, "Küresel Tedarik Zincirleri ve Türkiye-Çin İşbirliği" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan iş insanları Türkiye'nin Çin'e ihracatının nasıl artırılacağını tartıştı.

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