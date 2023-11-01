Türk Yatırım Fonu Anlaşması TBMM'de Kabul Edildi

Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türk Yatırım Fonu, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacak.

Türk Yatırım Fonu Anlaşması TBMM'de Kabul Edildi
Son Güncelleme:

Türk Devletler Teşkilatı tarafından kurulması kararlaştırılan Türk Yatırım Fonu hayata geçiriliyor. Konuyla ilgili anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.

Türk Devletler Teşkilatı üyeleri tarafından hayata geçirilecek Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması ile Türk dünyasında ekonomik iş birliği sağlanacak.

Teklife göre, Türkiyei'nin, Türk Yatırım Fonu'na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 100 milyon dolar karşılığını geçemeyecek.

Cumhurbaşkanının, belirlenen tutarı beş katına kadar artırma yetkisi bulunacak.

# yatırım fonu
Çok Okunanlar
2 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
2 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Anında Uykuya Dalmanıza Yardımcı Olabilecek Pozisyonlar
Anında Uykuya Dalmanıza Yardımcı Olabilecek Pozisyonlar
KOÇ AİLESİNDE DEPREM! İpek Kıraç Kimdir?
KOÇ AİLESİNDE DEPREM! İpek Kıraç Kimdir?
Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Yapılacak Mı?
Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Yapılacak Mı?
Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?
Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?
Öne Çıkanlar ABD Filistin'e Diz Çöktüremezse Biter! | Hakan Topkurulu ABD Filistin'e Diz Çöktüremezse Biter! | Hakan Topkurulu İncirlik Üssü Nerededir? İncirlik Üssü Nerededir?