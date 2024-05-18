Türk Yatırım Fonu kuruldu! Fonda Türkiye ile birlikte 4 Türk devleti yer alıyor

Türk Yatırım Fonu'nun Açılış Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’ın üyesi olduğu kuruluşun bölgesel güç haline gelmesi hedefleniyor.

Açılışta konuşan Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev, Anadolu kıyılarından Hazar Denizi'ne, Orta Asya bozkırlarına kadar Türk milletlerinin, sınırları aşan ve dayanışma ruhuyla birleştiren ortak bir mirası paylaştığını söyledi.

Amreyev, Fon'un güven, işbirliği ve ortak refah üzerine kurulu daha parlak bir geleceğe doğru birlikte çalışma konusundaki kolektif kararlılığın bir kanıtı olduğuna dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Yatırım Fonu'nun 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kurulacağını ifade etti.

"Türk Yatırım Fonu'nu 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kuruyoruz. Türk Yatırım Fonu hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızın ivmelenmesini sağlayacaktır."

Açılış toplantısında Macaristan'ın da fona üye olma isteği memnuniyetle karşılandı.