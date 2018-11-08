TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı Esen, "Doğal gaz akışı planlandığı gibi gelecek yılın sonunda başlayacak" dedi.

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Proje Sözcüsü Aslı Esen, Kıyıköy’deki alım terminali inşaatının devam ettiğini belirterek, "O da 2019 içinde tamamlanacak. Doğal gaz akışı planlandığı gibi gelecek yılın sonunda başlayacak." dedi.



Esen, Rusya'nın Anapa kentinde bulunan ve proje için inşa edilen Russkaya Kompresör İstasyonu ve TürkAkım Kara Çıkışı Tesislerinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak hattın inşaatının tamamlanmasına yaklaşık bir yıl kaldığını ifade eden Esen, "Öngörülen takvime uygun olarak ilerliyoruz. Rusya kıyısındaki tesislerin inşaatı tamamlandı. Deniz kesiminde de iki boru hattında yüzde 95 eşiğini aşmış bulunuyoruz." diye konuştu.



Esen, Türkiye'de Kıyıköy'deki alım terminalinin yapımının sürdüğünü vurgulayarak, "O da 2019 içinde tamamlanacak. Doğal gaz akışı planlandığı gibi gelecek yılın sonunda başlayacak." ifadelerini kullandı.



"İstasyon, 285 bar basınç sağlayacak"



Russkaya Kompresör İstasyonu Tesis Müdürü Anatoly Koltakov, kompresör istasyonunun başlıca işlevinin doğal gazın Karadeniz boyunca 930 kilometre gidebilmesine imkan verecek basıncı sağlamak olduğunu kaydetti.



İstasyonun yılda 31,5 milyar metreküp doğal gazı Türkiye’ye aktarmak amacıyla TürkAkım projesi için özel olarak inşa edildiğini belirten Koltakov, "Her biri 32 megavat kapasitede 7 üniteden oluşan istasyon, doğal gazın uzun bir yol kat edebilmesi için gerekli 285 bar basıncı sağlayacak. Türkiye’ye ne kadar doğal gaz aktarıldığını kaydedecek olan ölçüm istasyonu da burada yer alıyor." diye konuştu.



Koltakov, "Türkiye’ye rahatlıkla, güvenle gaz gönderebileceğimiz altyapı ve tesislere sahip olduğumuza ikna olduğunuza inanıyorum." ifadesini kullandı.



Rusya kıyısında TürkAkım için inşa edilen tesislerden ilki olan Russkaya Kompresör İstasyonu, Gazprom’un Rusya’yı baştan başa kat eden 172 bin kilometre doğal gaz boru hattı ve 254 kompresör istasyonundan oluşan dev şebekesinin önemli bir parçasını oluşturuyor.



Sibirya'dan binlerce kilometre yol katederek gelecek gaz, Russkaya istasyonunu aracılığıyla TürkAkım hattı üzerinden Türkiye'ye ulaştırılacak.



İki hattan oluşan TürkAkım’ın üçüncü ve dördüncü hatlarının yapımının gündeme gelmesi durumunda yeni bir kompresör istasyonun daha inşa edileceği öngörülüyor.



TürkAkım en az 50 yıl faaliyet gösterecek



TürkAkım Kara Çıkışı Tesisi Yöneticisi Anton Barişev, Russkaya Kompresör İstasyonu'ndan tesise gönderilen gazın buradan boru hattıyla Karadeniz'e sevk edileceğini söyledi.



Barişev, tesiste Russkaya'dan gelen gazın içerik, hacim, sıcak ve basınç değerlerinin izleneceğini belirterek, "Russkaya Kompresör İstasyonu'nun ardından TürkAkım Kara Çıkışı Tesisi'nin de tamamlanmasıyla TürkAkım'ın Rusya kıyısındaki inşaatı bitmiş bulunuyor. TürkAkım'ın deniz altı kesiminin yıllık denetim ve bakımını sağlayacak robotlar da boru hattına buradaki özel düzenekten girecek." diye konuştu.



TürkAkım Kara Çıkışı Tesisi, Russkaya Kompresör İstasyonu'na 3,5 kilometre mesafede yer alıyor. Tesisten sonra 2,5 kilometre daha ilerleyen boru hattı kıyıya ulaşıp Karadeniz'deki uzun yolculuğuna başlayacak.



Doğal gazın Anapa'dan Kıyıköy'e ulaşmasının 52 saat sürmesi planlanıyor. Doğal gaz akışının izleneceği kumanda odası, TürkAkım proje şirketinin Hollanda’nın Amsterdam kentindeki genel merkezinde yer alacak.



Yetkililerin verdiği bilgiye göre, TürkAkım projesi en az 50 yıl boyunca faaliyet gösterebilecek şekilde tasarlandı.