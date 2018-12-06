İstanbul'da "Türkiye'nin Geleceğinde TürkAkım'ın Rolü" gündemiyle önemli bir toplantı yapıldı. Konuşmacılar, projenin "stratejik" önemine vurgu yaptı. Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir, "Türkiye, Ukrayna kaynaklı transit riskinden kurtuluyor." dedi.

Türk ve Rus Enerji Uzmanları İstanbul'da toplandı. "Türkiye'nin Geleceğinde TürkAkım'ın Rolü" konuşuldu.



İlk oturumun moderatörlüğünü TASS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Maxim Filimonov üstlendi. İkinci oturumu ise AA Enerji Editör Yardımcısı Barış Sağlam yönetti.



Toplantıya katılım yoğun oldu. Önemli isimler söz aldı. Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir, TürkAkım'ın ülkeye katkısını vurguladı.



Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl da iki ülkenin ihtiyaçlarının altını çizdi.



Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Genel Müdürü Konstantin Simonov da toplantıda söz aldı.



Moskova Ekonomi Yüksek Okulu Enerji Enstitüsü Başkanı Vitaliy Yermakov da TürkAkım'ın önemine dikkat çekti.



TürkAkım projesiyle, doğal gazın Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanıyor. Rus gazı bu sayede Avrupa'ya taşınacak. Üç bölümden oluşan TürkAkım projesi 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacak.



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