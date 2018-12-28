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Türkiye 11 ayda 37,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

Türkiye 11 ayda 37,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Toplam ziyaretçi sayısı 43 milyona yaklaştı. En çok ziyaret edilen ilimiz Antalya olurken, Türkiye'ye en çok Rusya turist gönderdi.

Türkiye 11 ayda 37,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı
Türkiye 11 ayda 37,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Toplam ziyaretçi sayısı 43 milyona yaklaştı. En çok ziyaret edilen ilimiz Antalya olurken, Türkiye'ye en çok Rusya turist gönderdi. 

Türkiye'ye yılın 11 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,25 artışla 37 milyon 537 bin 696 turisti ağırladı. 

Veriler sınır giriş çıkış istatistikleri değerlendirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca açıkladı. Ocak-Kasım 2018 verilerine göre  Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke Rusya oldu.  Yüzde 25,56 artışla Almanya ikinci sırada, yüzde 36,45 artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ile Gürcistan izledi. 

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLER
Rusya- 5 milyon 865 bin 466 
Almanya- 4 milyon 334 bin 67
İngiltere- 2 milyon 212 bin 40 

Peki Ocak-Kasım ayında en çok  hangi iller ziyaret edildi? 

Bodrum, Marmaris ve Fethiye başta olmak yazın binlerce turisti ağırlayan Muğla, kış turizmi içinde iddialı...

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu ilgiden memnun olduklarını söyledi. 


ulusal.com.tr
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