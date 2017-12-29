Türkiye'nin Amerika'dan orta menzilli havadan havaya füze satın alacağı açıklandı. Açıklama Pentagon'dan geldi.
Reuters'ın duyurduğu habere göre Amerikalı silah üreticisi Raytheon, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeye AMRAAM havadan havaya füze satışı için sözleşme yaptı.
Türkiye'nin aldığı ileri sürülen füzenin adı AMRAAM. 1980'lerin sonunda Amerika'da geliştirildi.
684 milyon dolar değerindeki füze, Amerikan envanterindeki en öldürücü havadan-havaya füze olarak biliniyor.
Şirketin sözleşme yaptığı diğer ülkeler ise Japonya, Güney Kore, Fas, Polonya, Endonezya, Romanya, İspanya, Bahreyn ve Katar.
ulusal.com.tr
Rusya ile S-400 için nihai anlaşmayı imzalayan Türkiye'nin, Amerika'dan orta menzilli füze aldığı ortaya çıktı. Açıklamayı Türkiye ile sözleşme imzaladığı açıklayan Amerikalı silah üretim firması yaptı
Türkiye'nin Amerika'dan orta menzilli havadan havaya füze satın alacağı açıklandı. Açıklama Pentagon'dan geldi.
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