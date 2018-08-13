Türkiye, Amerika'nın dolar savaşına karşı kenetlendi. Türk-İş ve TÜRSAB Başkanları açıklama yaparak, birlik ve mücadele çağrısı yaptı.

İş ve emek dünyası Amerikan ambargosuna karşı mücadele çağrısı yaptı.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yazılı bir açıklama yaptı. Atalay açıklamasında, "İktidarı muhalefeti, işçisi işvereni herkes birlikte davranmak durumundadır. Gün, Türkiye'ye sahip çıkma günüdür." ifadelerini kullandı.Amerika'nın uluslararası hukuk ve devletler arası ilişkileri çiğnediğini belirten Ergün Atalay, "Türk işçisinin tutumu bellidir" diyerek mücadele mesajı verdi.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, kur savaşlarına karşı boyun eğmeyeceklerini söyledi.TÜRSAB Başkanı, Amerika'nın yaptırımlarına en iyi cevabı Türk halkı vereceğini vurguladı.Kurdaki artışın turizme yansımalarına da değinen Bağlıkaya, belli bir süre içinde stabil hale geleceğini belirtti.