Kredi borcu 15 milyon liranın altında olan işletmeler borçlarını 24 aya kadar vadelendirebilecek. Türkiye Bankalar Birliği, bankalara yönelik yeni bir tavsiye kararı aldı. Buna göre, taksitlerin vadelendirilmesi 6 aya kadar anapara ödemesiz olacak.

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomik Faaliyetin Desteklenmesine İlişkin Tavsiye Kararını duyurdu.



Buna göre, toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmeler, belli şartları sağlamaları halinde borçlarını 24'aya kadar vadelendirebilecek.



30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak spot kredileri ile taksitli kredilerin, bu dönemde vadesi gelen taksitlerin vadelendirilmesi 6 aya kadar anapara ödemesiz olacak.



Yapılandırmadan, hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış ve iflas kararı bulunmayan işletmeler yararlanabilecek.



Kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış işletmeler yapılandırmaya başvurabilecek.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kararın reel sektör için çok önemli olduğu değerlendirmesini yaptı. (ekran görüntüsü var)







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