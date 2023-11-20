Türkiye'nin Turgut Özal dönemiyle birlikte dünya ekonomisiyle bütünleşme adıyla girdiği ekonomik sistem ülkeyi borç batağına sürükledi. Her geçen gün dış borç artarken, mevcut hükümet sıcak para arayışına devam ediyor.

Türkiye Borç Batağında! Hazine Verileri Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim brüt borç stokunun Ekim sonu itibariyle 6 trilyon 276,8 milyar lira olduğunu açıkladı.

Söz konusu borcun 4 trilyon 57,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluşuyor.

Merkezi Yönetim Borç Stoku Nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre merkezi yönetim borç stoku, ülke borcunu en geniş kapsamlı bir şekilde tanımlayan ifadedir. Merkezi yönetim borç stoku, devletin kontrolünde bulunan tüm kurum ve kuruluşların ödemekle yükümlü olduğu borcu ifade ediyor.

Ülke borçluluğunu en geniş kapsamla tanımlayan kamu sektörü brüt borcu, belirli bir tarih itibarıyla devletin doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde bulunan tüm kurum ve kuruluşların, kamu sektörü dışında kalan dünyaya ödemekle yükümlü oldukları borç toplamını ifade etmektedir.