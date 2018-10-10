Hemen hemen her gün yumurta tüketiyoruz. Peki, yurdumuzda üretilen yumurtanın ne kadar yerli olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte, bu haber bize üretim devriminin neden şart olduğunu anlatıyor. Çünkü, civcivlerin anaçları bile yurt dışından ithal ediliyor!

Faizler enflasyonun altında kaldı, girdilerin döviz ile karşılandığı sektörlerin maliyetleri çok yükseldi. O iş alanlarından biri de yumurta sektörü.



Civciv anacı ve yem gibi aşı, ilaç ve ambalaj kalemleri de ithal. Ve, tamamı dolara endeksli.



Yumurta sektörü ile gazete matbaacılığı birbirlerini çok fazla etkiliyor, çünkü yumurtanın konduğu viyoller basılı kulanılmamış gazetelerden üretiliyor.



Üretici yumurtayı 37 kuruşa mal edip, 42 ilâ 43 kuruşa satıyor. Ancak yumurta tüketiciye ulaştığında bu rakam 1 lirayı buluyor.



HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA

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