Türkiye'de konut sektörü zor durumda. Satışlar ciddi oranda düştü. Geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde bir kayıp söz konusu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 Mayıs ayında 82 bin 252 konut satıldı.



Konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azaldı.



Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 895 konut satışı ve yüzde 19,3 ile en yüksek paya sahip oldu.



Satış sayılarına göre İstanbul'u, yüzde 10 pay ile Ankara, yüzde 6,2 pay ile Antalya takip etti.



Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,8 oranında azalış gösterdi.



Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 594 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, İran, Rusya, Afganistan ve Suudi Arabistan izledi.



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