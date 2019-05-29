Türkiye'de 150 milyon lira sermaye ile kurulan Golden Global Yatırım Bankası, kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyet gösterecek. Söz konusu bankanın kurucu ortakları ise Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın olarak yer aldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Türkiye'de Golden Global Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verildiği bildirildi.



BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türkiye'de Golden Global Yatırım Bankası AŞ unvanı altında, 150 milyon lira sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verildi.



Söz konusu bankanın kurucu ortakları ise Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın olarak yer aldı.



Resmi Gazete'deki kararda şunlar denildi:



"Kurul Başkanlığının 15.05.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 13.05.2019 tarih ve 43890421-101.01.01-E.8900 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.



Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Emir KAYA, Salih BERBEROĞLU, Recep KABA, Ahmet DAĞLI ve Mustafa AKIN tarafından Türkiye’de “Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.” unvanlı 150 milyon Türk Lirası sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir."



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