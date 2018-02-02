DEMAD Yönetim Kurulu Başkanı Tunçer, Türkiye genelinde Hazine Müsteşarlığı'ndan izin ve yetki belgesi alarak açılan döviz bürosu sayısının 830 olduğunu belirterek, "Döviz bürosu sayısı 3 bin 830. Bu iş yerlerinin yüzde 78'i yasal değil." dedi.

Değerli Maden Taş ve Döviz Piyasası Kurum ve Kuruluşlar Derneği (DEMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdal Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Hazine Müsteşarlığı'nca Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar kapsamında kuruluşuna izin verilmiş 750 döviz bürosu olduğunu, bunların 80 tane de ek şubelerinin bulunduğunu söyledi.



Şu anda Türkiye genelinde Hazine'den izin alarak resmi şekilde faaliyet gösteren 830 döviz bürosu bulunduğunu dile getiren Tunçer, döviz bürolarının halkın, toplumun, turistlerin elindeki dövizleri alarak bankalara ya da bankaların dövizlerini de alarak halka kanalize ettiğini anlattı.

Tunçer, bu büroların döviz değişimi yaptığı gibi altınları da istenilen para birimleri ile değiştirebildiğini kaydederek, altın işlemleri yapılabilmesi için İstanbul Altın Borsası'na üye olunması ve Hazine'den ek izin alınması gerektiğini aktardı.

Döviz bürolarının halkla direkt diyalog halinde olduğunu belirten Tunçer, Türkiye genelindeki 830 döviz bürosunun 450'sinin İstanbul'da olduğunu, onun dışında hiç yasal döviz bürosu bulunmayan illerin bile bulunduğunu bildirdi.



"Her 5 döviz bürosundan 4'ü kaçak"

Tunçer, her döviz bürosunda en az 11-12 kişi çalıştığını, bu sayının 25-30'a kadar çıkabildiğini kaydederek, yasal olarak açılan döviz bürolarında toplam çalışan sayısının 12-13 binleri bulduğunu söyledi.

Döviz bürolarının günlük işlem hacminin 250 milyon dolar olduğunu dile getiren Tunçer, buradaki işlemlerin yüzde 99,99'unun resmi olduğunu, yasal olmayan işlem yapılamadığını vurguladı.



Tunçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye genelinde Hazine tarafından izin alarak açılmış tam 830 döviz bürosu var. Hazine'den izin ve yetki belgesi almadan döviz bürosu açamazsınız. Ancak ülkedeki toplam döviz bürosu sayısı 3 bin 830. Yani döviz bürosunun yaptığı işlemleri yapan bu iş yerlerinin yüzde 78'i yasal değil. Bir bakıma 'her 5 döviz bürosundan 4'ü kaçak' diyebiliriz."



"Devletin yüz milyonlarca lira vergi kaybı var"

Tunçer, dernek olarak kendilerinin bu yasal olmayan döviz bürolarını belediyelere, savcılıklara defalarca şikayet ettiğini kaydederek, ancak istedikleri sonucu bir türlü alamadıklarını bildirdi.

Yasal olmayan döviz bürolarının kaçak personel de çalıştığını dile getiren Tunçer, "Mesela bizler her yıl yetkili müessese vergi harcı ödüyoruz. Bu rakam ortalama 30 bin lira. Bu her yıl ödenmesi gereken mecburi tutar. 3 bin döviz bürosu bunu ödemiyor. Yani 90 milyon lira kayıp buradan var. Onun dışında kurumlar vergisi, gelir vergisi vermiyorlar. Yani onları da hesapladığımızda kaçak döviz büroları yüzünden devletin her yıl yüz milyonlarca lira vergi kaybı var." şeklinde konuştu.

