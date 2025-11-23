Türkiye Demirağlarla örülüyor: Bakanlık 2028 hedefini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde sanayi üretimini limanlara, lojistik merkezlere ve ana demiryolu koridorlarına bağlayan iltisak hattı yatırımlarının kesintisiz şekilde sürdüğünü açıkladı. Bakan Uraloğlu, “12. Kalkınma Planı kapsamında ise 2028 yılında iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin ulusal demiryolu ağı üzerinde 445,8 kilometre uzunluğunda 287 iltisak hattının bulunduğu aktarıldı. Uraloğlu, yatırım programındaki ilerlemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

9 PROJEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Uraloğlu, yapımı süren iltisak hatlarına ilişkin olarak Filyos, Adapazarı Karasu, Afyonkarahisar İşcehisar, Polatlı ve Ticaret Odası OSB, Çukurova, Dörtyol-Hassa Tüneli ve Demiryolu 1. Etap, Hasanbey Lojistik Merkezi–Eskişehir OSB, İncesu OSB ve Havza OSB projelerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan “Toplam uzunluğu 150,5 kilometre olan ayrı 9 projemizde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan 17 kilometrelik 8 iltisak hattı bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, tamamlanan ve proje aşamasındaki hatlarla ilgili şu bilgileri verdi:

İLTİSAK HATTI UZUNLUĞU 2028’DE 608 KİLOMETREYE ÇIKACAK

“82,4 kilometrelik 10 projeyi tamamladık; 189,4 kilometrelik 17 iltisak hattının ise proje çalışmaları devam ediyor. Şu anda mevcut hatlarımızın yanı sıra yapımı devam eden ve etüt edilen hatlarımız da tamamlandığında 885,1 kilometre uzunluğunda 331 adet iltisak hattımız olacak. 12. Kalkınma Planı kapsamında ise 2028 yılında iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz.”

10 AYDA 9,8 MİLYON TON YÜK TAŞINDI

Uraloğlu, iltisak hatlarının yük taşımacılığındaki payına da dikkat çekerek Ocak–Ekim döneminde iltisak hatları ile 9,8 milyon ton yük taşındığını belirtti. Açıklamada, söz konusu hatlar üzerinden gerçekleştirilen taşımaların, demiryolu yük taşımalarının yaklaşık yüzde 46,9’unu oluşturduğu belirtildi.