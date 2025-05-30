Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları açıklandı

Uzmanların tahmini büyüme oranı yüzde 2,17 ile yüzde 2,45 aralığındaydı. Söz konusu dönemde özellikle tarım ve sanayi sektörlerinde üretim azalırken, inşaat sektörü yüzde 7,3'lük büyümesiyle öne çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,0 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

GSYH’yi oluşturan faaliyet grupları incelendiğinde, 2025’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre inşaat sektörü yüzde 7,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 6,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,7, mesleki ve idari hizmetler yüzde 4,0 oranında büyüdü. Gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, finans ve sigorta hizmetleri yüzde 0,5 ve kamu hizmetleri yüzde 0,3 artış gösterdi.

Öte yandan, tarım sektörü yüzde 2,0, sanayi sektörü ise yüzde 1,8 oranında küçüldü.

Mal ve hizmet ihracatı 2025’in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,01 gerilerken, ithalat yüzde 3,0 oranında arttı. İç talep ise görece canlı seyrini sürdürdü. Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 2,0 artarken, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,2, sabit sermaye yatırımları ise yüzde 2,1 yükseldi.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2025’in ilk çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 artarak 12 trilyon 125 milyar 173 milyon TL’ye ulaştı. Dolar bazında ise GSYH değeri 335 milyar 504 milyon dolar olarak kaydedildi.

İşgücü ödemeleri, 2025’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,9 oranında artarken, net işletme artığı ve karma gelir yüzde 31,2 yükseldi. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içindeki payı 2024’te yüzde 41,7 iken, 2025’in aynı döneminde yüzde 43,7’ye çıktı. Buna karşılık net işletme artığı/karma gelirin payı yüzde 36,4’ten yüzde 35,0’e geriledi.