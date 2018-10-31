Ekonomik krizi gün geçtikçe daha sert bir şekilde hissediyoruz. Artık Türkiye Ekonomisinin gündeminde “Stagflasyon” var. Peki gündeme gelen bu stagflasyon nedir?

1970’lerde Amerika’da yaşanan ekonomik krizle karşımıza çıkıyor stagflasyon.



Ekonomideki durgunluğun ve enflasyonun aynı zamanda yaşanması durumuna Stagflasyon deniyor.



Bu durumda işsizlik rakamları yükseliyor, ekonomik büyüme yaratılamıyor ve enflasyon rakamları da sürekli yükseliyor.



TÜGİAD Ege Şubesi ‘nin düzenlediği toplantıda konuşan Ekonomist Murat Sağman Türkiye Ekonomisinin stagflasyon sürecine gireceğini söyledi.



Konuşmacı Prof. Dr. Yalçın Karatepe de Türkiye ekonomisinin stagflasyon sürecinde olduğunu dilşe getirdi. Karatepe Özel sektör ve vatandaşın gırtlağa kadar borçlandığını ve yaşanan ekonomik krizin 2001’den daha farklı olduğunu söyledi.



Türkiye ekonomisinin ithalata ve kura bağımlı olduğunu söyleyen Sağman çözümü anlattı.





HABER: ÖZGÜR SAYMAZ - KAMERAMAN: AKIN KARA

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